Ev Hanımı Olan Kişilere 7000 TL Ödeme, Nasıl Başvuru Yapılır Belli Oldu?

Ev hanımları için başlatılan Bu kampanyada 7.000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli olan nakit kampanyasına başvuru yaparak katılabilecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 18 yaşından büyük olan tüm ev hanımlarının daha önce bankalar üzerinden kredi veya kredi kartı kullanmış olması durumunda işlem yaparak 7000 TL ödeme alabilecek. Nakit ihtiyacınız varsa 7000 TL ve üzerinde kredi kullanmak için bankanın internet bankacılığını kullanacaksınız. Özel bankalar tarafından başlatılan Bu kampanyada ev hanımı olan vatandaşların Akbank hesabı olması ile birlikte akbank'ın mobil uygulamasına giriş yaparak buradan nakit kredi başvurusunda bulunabileceğini söyleyebiliriz.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler başvurularını hızlı bir şekilde bankanın Akbank direkt uygulaması olan mobil uygulaması üzerinden 7gün 24saat hafta sonu olsa bile başvuru gerçekleştirerek nakit kredi kullanabilecektir. 7.000 TL'ye kadar acil ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan ev hanımları Akbank direkt uygulaması üzerinden yapmış oldukları kredi başvurusu sonucu olumlu olursa hemen kendi hesabına bu parayı yatıracak 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturarak 7000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak.

7000 TL üzerinde de ihtiyaç kredisi almanız mümkün olacaktır. Ev hanımı olan kişiler eğer yüksek limitli ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa banka kredi notu 1500 ve üzerinde olması gerekiyor. Nakit kullanacak olan vatandaşların kampanya dahilinde hızlı bir şekilde Akbank direkt uygulaması haricinde sms ile de istedikleri zaman kampanyaya başvuru yaparak katılabileceğini söyleyebiliriz.

Sms ile Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız cep telefonunuzu mesaj kısmından Kredi yazın boşluk bırakın ve t.c. kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 4425 numarasına gönderin. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte vatandaşlar 36 ay vadeye kadar işlem yapabilecek ve ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olan kredinin ne kadar kredi onayı aldığını sms ile görecek.