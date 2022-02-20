Ziraat Bankası Zam Yaptı! Emekli, Çalışan, Memur Nakit Alacak, Tüm Sıkıntılar Bitecek

Ziraat Bankası üzerinden emekli olan ve çalışan vatandaşların kullanabilecekleri Kredi limitleri yükseldi. Banka daha önce gelir belgesiz olarak 50.000 TL'ye kadar nakit kredi imkanı sunuyordu. Acil ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların nakit kullanabilmeleri için 50 bin TL ve üzerinde kredi başvuruları da artık gelir belgesiz olarak Ziraat Bankası tarafından ödenecek. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu kampanya duyurusu ile birlikte 36 ay vade ne kadar ödenecek olan bu krediler de ilk taksit ödemesini 3 ay ertelemeli yapma imkanı da Kredi alacak olan vatandaşlara sunacak. Düşük faiz oranları ile birlikte Ziraat Bankası üzerinden nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar kredi notu ve Banka kredi sicili uygun olması durumunda aynı gün içinde kredi onayı alabilir ve yine aynı gün içinde hesabına onaylanan tutarı yatırabilir.

Ziraat Bankası başvurusu nasıl yapılır?

Ülkemizin kamu Bankası olan Ziraat Bankası Yaptığı tüm kampanyalarda her zaman vatandaşların ilgisini çekmiştir. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yapacakları kredi başvuruları ile birlikte hızlı bir şekilde bu banka üzerinden kredi kullanabilmeleri için şubelere gitmesine de gerek yok. Ziraat Bankası hesabı olan vatandaşlar internet bankacılığı şifresi alarak Bu bankanın 36 ay vadeli olan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak hızlı bir şekilde Kredi başvurusunda bulunabiliyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşların bireysel olarak kalacakları bu krediler de sigortalı olarak çalışan ve devlet memuru olan vatandaşlar hızlı bir şekilde kredi onayı alabilecektir.

Acil ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda yüksek limitli gelir belgesiz kredi alabilmeleri için banka emekli maaşını Ziraat bankası'na taşımanızı isteyecektir. Ziraat bankası'na taşınacak olan emekli maaşı sonrasında banka sizlere diğer bankadaki olan güncel Kredi kredi kartı ve kredili mevduat hesabı borçlarımızı da kapatarak işlem yapacak ve sizlere uygun faizli kredi imkanı sunacak.