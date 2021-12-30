Ev Almak İsteyenlere Müjde! Bu Bankalar Tarafından Konut Kredisi Peşinatı İstenmiyor

Günümüzde insanların arasında en fazla gündemi meşgul eden konulardan birisi ise ev sahibi olmak geliyor. Pandemi döneminde meydana gelen ekonomik açıdan gerileme sonrasında evi kirasını ödeme zorunluluğu bulunmayan kişiler rahat bir yaşantısına devam etmiş olsa da, kiracılar için durum hiçte kolay geçmemiştir.

Kira ödemesinin zorluğunu yaşayan vatandaşların birden fazlası artık kira ödemek yerine ev sahibi olabilmenin yollarını araştırmaktadır. Ev sahibi olmayı düşünen vatandaşlar için ise bankalar tarafından destek kredisi imkanı sunuluyor. Son kampanya ile birlikte artık kredi kampanyası peşinatı ödemek zorunda kalınmıyor. Garanti BBVA, QNB Finansbank ve Akbank peşinatsız şekilde konut kredisi imkanı sunuyor.

QNB Finansbank Ev Sahibi Yapıyor

Hiçbir şekilde peşinat ödemeye gerek kalmaksızın QNB Finansbank tarafından müşterilerine mortgage kampanyasının tanıtımını gerçekleştirdi. Kampanya ile birlikte yeni almayı düşünen evler için mevcut sahip olunan evin teminat gösterilmesi ile ekspertiz değerinin yüzde 100’ü oranında kredi almaya hak kazanabilirsiniz.

Kredi kampanyası ile birlikte ön görülen faiz oranları 1 ila 60 arasındaki vade için 1.72 olarak belirlenirken, 60 ila 120 ay vade için 1.71 olarak belirlenmiştir. Kredi kullanımı için müşterilerden kefil talep edilmemektedir. İki evin rehin alınması kredi kullanımı bakımından yeterli sayılmaktadır. Böylelikle ev sahibi olmayı düşünen vatandaşlar peşinat ödemeksizin ev sahibi hayallerini gerçeğe dönüştürüyor.

Garanti BBVA Ev Sahibi Yapıyor!

Herhangi bir şekilde peşinatınız bulunmasa dahi Garanti BBVA arzu eden birçok müşterisini ev sahibi yapıyor. 2.25 faiz oranı üzerinden 240 aya kadar uzanan bir vadede oldukça cazip bir kredi imkanı tanınıyor. Ev sahibi olmayı düşünen ve peşinat sahibi olmayan vatandaşlar önemli bir fırsatı yakalıyor.

Koşullar dahilinde 2.25 faiz oranı üzerinden 120 ay vadeli 200 bin TL konut kredisinden şuanda sizlerde yararlanabilirsiniz.

Peşinat Ödemeksizin Akbank Ev Sahibi Kredisi

Peşinat ödemeye gere kalkmaksızın Akbank müşterilerine özel 1.55 oran üzerinden 120 ay vadeye uzanan bir kredi imkanı sunuyor. Söz konusu krediyi almak isteyen vatandaşlar evini teminat göstererek işlemini gerçekleştirebiliyor.

200 bin TL konut kredisini aylık taksitler üzerinden 3.681,32 TL üzerinden ödeyebilirsiniz.