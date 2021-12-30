Devlet Bankaları Tarafından Vatandaşlara 36 bin TL’lik Yardım Paketi Veriliyor. 2021 yılının sonuna yaklaştığımız bugünlerde bir yeni kredi kampanyası da devlet bankaları tarafından duyuruldu. Yılın son fırsatı olarak duyurulan kampanya ile birlikte 36 bin TL’lik destek sunuluyor.

Acil nakit ihtiyacı doğan vatandaşların harcamalarında rahatlamaları için düzenlenen kampanya ile birlikte 3 büyük devlet bankası ön plana çıkıyor. Yılın son günleri yaklaşırken kredi kampanyasından sizlerde yararlanmaya şuanda başlayabilirsiniz. Her banka kendi nezdinde kredi değerlendirmelerini yapmaktadır.

Vakıfbank

30 Bin TL tutarındaki destek paketi ile ön plana çıkan Vakıfbank, müşterilerinin yüzünü güldürüyor. Birbirinden farklı avantajlar ile daha öncesinde müşterilerinin karşısına çıkmış olsa da, bir yeni kampanya da üzerine ekleyerek devam ediyor. 1,55 faiz oranı üzerinden sunulan kredi kampanyası için ödemeler 3 aydan 36 aya kadar uzanan vadeler üzerinden ödemesi yapılabilmektedir. Kredi imkanından faydalanmış olan vatandaşlar ise aylık 1.150,69 TL ödeme yaparak kredi borçlarından kurtulma şansını elde ediyor.

Ziraat Bankası

Kamu bankalarından biri konumunda bulunan Ziraat Bankası da aynı şekilde vatandaşların acil nakit ihtiyacına yönelik bir kampanyanın duyurusunu gerçekleştirdi. 20 bin TL tutarı üzerinden alınabilecek olan kredi ödemelerini ise 1.69 faiz oranı üzerinden yapılabilmektedir. 36 ay vadeli sunulan krediler için Ziraat Bankası şubeleri ve internet bankacılığı hesapları başvurularda kullanılmaktadır. Aylık ödemelerin tutarı ise 779,12 TL tutarı üzerinden işlem görmektedir. Söz konusu diğer bankalara olan kredi borçlarınızı anında kapatma şansına da böylelikle sahip olabilirsiniz.

Halkbank

Diğer iki kamu bankasında olduğu gibi Halkbank düzenlediği kredi kampanyası ile müşterilerinin yüzünü güldürmeyi başardı. Yıl içerisinde birbirinden farklı fırsatları müşterilerine sunan Halkbank, yılsonunun geldiği bugünlerde yeni kredi kampanyası ile de yanlarında olduğunu bir kez daha gösterdi. 36 bin TL tutarına kadar çıkabilen kredi imkanından yararlanan vatandaşlar ödemelerini 1.63 faiz oranı üzerinden gerçekleştirecektir. Bir Halkbank müşterisi olmanız halinde internet bankacılığına giriş sağlayarak 36 ay vadeli şekilde ödenecek kredi seçeneğine başvurabilirsiniz. 1.402,42 TL tutarından kredi taksitlerini ödeyerek diğer bankalara olan kredi borç yükünden kurtulacak şansı bulabilirsiniz.