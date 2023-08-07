Konut fiyatlarının arttığını ve insanların ev almak için yeterli parayı biriktirmekte ne kadar zorlandığı malum bir konu. Türkiye'nin en büyük özel bankalarından biri olan İş Bankası bu soruna kayıtsız kalmadı ve müşterilerine yeni desteğini açıkladı. İş Bankası 6 ay ertelemeli konut kredisi ile müşterilerini sevindirdi. İşte bu önemli kampanyanın detayları ve örnek ödeme tablosu.

FAİZ ORANLARI VE KREDİ DETAYLARI

Ev alma hayali kuruyor ama bunu karşılayamayacağınızı düşünüyorsanız, İş Bankası'nın 6 ay ertelemeli konut kredisi tam da ihtiyacınız olan şey olabilir. Düşük faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmak artık elinizin altında. Şimdi İş Bankasının kampanyasını inceleyelim. İş Bankası konut kredileri için %2,85'lik özel bir faiz oranı sunuyor.

İş Bankası ayrıca aylık ödemelerinizin ne kadar olacağını ve krediyi ne kadar sürede ödeyeceğinizi hesaplamanıza yardımcı olabilecek bir Ev Kredisi hesaplama aracına sahiptir. Bütçenize uygun bir geri ödeme planı seçebilir ve hatta sadece birkaç saniye içinde bir ön değerlendirme sonucu alabilirsiniz.

ERTELEME VE ÖDEME TABLOSU

Şimdi, işin asıl güzel kısmı şu. İş Bankası'nın konut kredisi paketi ile ödemelerinizi 6 aya kadar erteleme seçeneğiniz var. Bu, krediyi aldıktan 6 ay sonrasına kadar aylık ödemelerinizi yapmaya başlamak zorunda kalmayacağınız anlamına gelir. Krediyi geri ödeme konusunda endişelenmeniz gerekmeden önce yeni evinize yerleşmek için size biraz daha zaman tanır.

Örneğin 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisi aldığınızı varsayalım. Aylık taksit tutarınız 29.512 TL olacaktır. Ancak ertelemeli ödeme seçeneği ile ödemelerinizi 6 aya kadar erteleyebilirsiniz. Bu erteleme size toparlanmanız ve rahat bir şekilde ödemelerinize başlamanız için zaman tanıyacaktır.