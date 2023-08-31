ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yılın geri kalanında sabit tutma kararının yarattığı iyimserlikle küresel piyasalarda artan risk iştahına rağmen, Çin ekonomisine ilişkin endişeler varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Dünya genelinde açıklanan makroekonomik veriler ekonomik faaliyetlerde yavaşlamaya işaret ederek Pasifik Okyanusu'nda farklı fiyatlama eğilimlerine yol açıyor.

Bu ortamda 31 Ağustos 2023 Perşembe dolar ve euro kaç lira oldu? Yatırımcının meraklı gözlerle takip ettiği tabelalarda bugün hangi rakamlar var. İşte güncel döviz fiyatları.

KARMAŞA DEVAM EDİYOR

ABD'de işgücü piyasası verileri istihdam piyasasındaki yavaşlamanın hızlandığını ortaya koyuyor. Bununla birlikte, Fed'in faiz oranlarını yılın geri kalanında mevcut seviyesinde tutacağı beklentileri güçleniyor. ABD ekonomisine ilişkin ikinci çeyrek büyüme verisinin yüzde 2,4'ten yüzde 2,1'e aşağı yönlü revize edilmesine rağmen, para piyasası fiyatlamalarına göre Fed'in Eylül toplantısında politika faizini sabit tutma olasılığı şu anda yüzde 90 civarında.

Piyasa analistleri, başta tarım dışı istihdam verisi olmak üzere ABD'de açıklanacak verilerin piyasaların yönünü büyük ölçüde etkileyeceğini vurguluyor. Bu gelişmeler tahvil piyasasında hareketliliğin artmasına yol açarak ABD 10 yıllık tahvil getirisinin geçen hafta 16 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından bugün yüzde 4,07'ye gerilemesine neden oldu. Buna ek olarak, yatırımcılar Fed'in şahin politikalarında olası bir değişim beklerken, altın fiyatı ons başına 1.945 dolara yükselerek art arda dördüncü gün yukarı yönlü hareket etti.

31 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

Döviz piyasası bugün kayda değer bir yükseliş eğilimine sahne oldu. Güne başlarken dolar 26,7140 liradan değerlenirken, euro 29,1640 lira seviyesindeydi.

Serbest piyasada dolar şu anda 26,7120 liralık alış fiyatının biraz üzerinde 26,7140 liradan satılıyor. Benzer şekilde 29,1620 liradan alınan avro da şu anda 29,1640 liradan satılıyor. Bu rakamları Salı günkü kurlarla karşılaştırdığımızda olumlu bir değişim gözlemliyoruz. Doların satış fiyatı 26,5370 liradan bugünkü değerine yükselirken, euro da 28,9140 liradan bugünkü kuruna yükseliş yaşadı.