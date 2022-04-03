Eşkiya'nın Miko'su Mikail Kır Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde

Ekranların en sevilen dizileri arasında yer alan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'na bomba isim katıldı. 3 sezon Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle seyircinin kalbinde taht kuran Mikail Kır'ın yeni projesi belli oldu!

Mikail Kır Barbaroslar'da!

Yapımcılığını Es Film'in üstlendiği, başrollerini; Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ile Caner Topçu'nun paylaştığı dizinin kadrosuna Mikail Kır katıldı. Kemal Reis'in Levendlerinden biri olarak kadroya katılan Mikail Kır'ın, kısa sürede dizide ses getirmesi düşünülüyor.

Mikail Kır kimdir?

1984 İstanbul doğumlu olan Mikail Kır, aslen Giresunlu. Oynadığı dizilerle adından söz ettiren Mikail Kır, profosyonel spor hayatıyla dikkat çekiyor. 25 yıldır kick-boks ve Muay Tai eğitimleri veren ünlü oyuncu, 13 yaşından beri sporla ilgileniyor.

EDHO aksiyon sahneleri tavan yapmıştı!

Mikail Kır, 3 sezon dahil olduğu Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde aksiyon sahneleriyle adından söz ettirmiş, gelişiyle birlikte EDHO aksiyon sahneleri tavan yapmıştı.

Mikail Kır gelmesiyle Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin de aksiyon sahnelerinin artması bekleniyor.