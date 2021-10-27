Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bitti Mi, Neden Yayınlanmadı?

Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli televizyon dizisi projesi Atv ekranlarının en sevilen yapımları arasında yer alıyor. Seyirci kitlesi de projenin ekranlara getirilmesini heyecan içerisinde bekliyor ve konu hakkında çok sayıda paylaşım yapılıyordu. Ancak dizinin tüm tanıtımlara gelmen yayınlanmaması tepki çekti ve izleyici kitlesi yaşanan olay sonrasında şok geçirdi. Kanal da bu durum ile ilgili olarak herhangi bir açıklamada bulunmadı ve dizi hayranları yaşananların sebebini merak etti. Kanalın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yayınlanmaması hakkında yorum yapmaması dizi hayranlarını kandırılmış hissettirdi. Sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlara göre dizi hayranları yapımın kanalı terk etmesi adına kampanya başlatarak dikkat çekti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi rakiplerine göre yeni sezona daha geç başlamış ve bu nedenle de tepki çekmişti. Dizinin tanıtımı ise birkaç hafta önce yayınlanmaya başlamış de yeni bölüm fragmanı heyecan içerisinde beklenilmişti. Tanıtımların ekranlarda yer alması üzerine izleyici kitlesi sonunda dizilerine kavuşacakları sebebiyle çok mutlu olmuş ve konu hakkında yorumlar gerçekleşmişti.

26 Ekim 2021 tarihinde 200. yeni bölümünü yayınlayacaklarını duyuran kanal sözünü tutmadı ve dizi açıklanan saatte ekranlarda yer almadı. Oyuncu kadrosuna 12 yeni ismin katılması ardından dizinin hikâyesinde de bazı değişiklikler olduğu tahmin edilmekteydi. Fakat kanalın açıklamasının aksine Salı akşamında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yerine Baba Parası isimli dizi ekranlara getirildi.

İzleyici kitlesi bunu anlayamadı ve kanalın da bir açıklamada bulunmaması anlamsız karşılandı. Kanal ile dizinin sosyal medya hesaplarının da yoruma kapatılması bu durumu içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Dizi hakkında tanıtımın da yayından kaldırılması ve kanalın açıklama yapmaması dizinin bitip bitmediği şeklinde soruları akıllara getirdi. Tüm dizi hayranları da merak içerisinde Salı akşamını beklerken dizi yayınlanmaması hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.