PTT Yeni Kredi Kampanyasını Açıkladı: 40.000 TL Şartsız Kredi İçin Onay Verilecek

Son dakika olarak PTT’den yeni bir kredi kampanyası duyurusu yapıldı. Ekim ayı ile beraber, bankalar ve nakdi kredi veren finans kurumları, son derece uygun ihtiyaç kredi kampanyalarını vatandaşlara sunmaya başladı. Yeni kredi kampanya duyurularına ek olarak bazı bankalar, kredi başvuruları için gelir belgesi de istemedi ve bu şekilde onay vermeye başladı.

Ülkemizdeki önemli ve önde gelen devlet kurumlarından olan PTT’nin aralarında yer aldığı bu kampanya için bankalarla anlaşma içerisinde olduğu görünmektedir. PTT’nin destek olduğu ihtiyaç kredi kampanyasına katılım göstermek isteyen kişiler, bazı şartları karşılamaları halinde zaman kaybetmeden kredi başvurusunda bulunarak kredi onayı alabileceklerdir.

PTT tarafından yapılan son kredi kampanyasında 40.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi, belirli şartlar dahilinde verilebilecektir. PTT’nin aracı olduğu bu kredi kampanyasının mimarı Aktifbank olarak karşımıza çıkmaktadır.

Aktifbank aracılığı ile kullanılabilecek olan bu krediler, kişilerin banka kredi prosedürlerine uygun olan başvuru sahiplerine PTT üzerinden verilebilmektedir. Kampanyalı kredi geri ödemesinde ise 3 ay taksit ertelemeli ve de düşük faizli olarak kullanılabilecek 40.000 TL kredilerde vade sayısı 36 aylık olarak düşünülmektedir.

Aktifbank SMS ile Kredi Başvurusu

Aktifbank ile PTT’nin ortak çalışması olan bu kredi başvurusu SMS ile yapılabilmektedir. SMS ile kredi başvurusu yapmak için 3050 numaraya “KREDİ T.C. KİMLİK NO” yazılarak gönderilmesi yeterli olacaktır. Yaklaşık 5 dakika içerisinde kredi başvuru sonucu gönderilecek, buna göre de kredi kullanabileceksiniz. Aktifbank kredisi için SMS ile başvuru yapıldığında, herhangi bir zaman kaybı olmadan sonuç bilgisi iletilecek ve onaylanan kredi tutarları, düşük faizlerle kullanılabilecek.

PTT ile Aktifbank’ın sunmuş olduğu 40.000 TL’lik düşük faizli kredi kampanyasına SMS ile başvuru yapıldıktan sonra kredi onayının alınması halinde, banka tarafından ev ya da iş yerleri adresinde onaylanan kredi tutarı doğrudan hesabınıza yatırılacaktır ve kredi kullanıma açılacaktır. SMS ile başvuru yapamayan kişiler ise nkolaykredi.com.tr adresi üzerinden buradaki ihtiyaç kredi başvuru formunun eksiksiz olarak tamamlanması ile başvuru işlemi yapabileceklerdir. İhtiyaç kredi kampanyası katılımı gerçekleştiğinde belirtilen şartlara uygun olarak tespit edilen kişiler, 36 aya varan vade ile 3 ay taksit ertelemeli kredi onayı alabileceklerdir.