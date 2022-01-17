Eski Mali Devlet Başkanı İbrahim Boubacar Keita, 76 yaşında Hayatını Kaybetti

Ailesi, Mali'nin eski Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın 76 yaşında hayatını kaybettiğini söyledi.

Başkent Bamako'da bir aile üyesi, eski liderin baş harflerini kullanarak AFP haber ajansına verdiği demeçte, "Başkan IBK bu sabah 09:00 GMT'de evinde öldü" ve diğer birkaç aile üyesi onun ölümünü doğruladı.

Ölüm nedeni belirtilmedi

Keita, Batı Afrika ülkesini 2013'ten 2020'de bir darbeyle görevden alınana kadar yönetti.

Parçalanmış ülkesinde birleştirici bir figür olarak kampanya yürütürken, yolsuzluğa "sıfır tolerans" sözü vererek Mali'nin onurunu Batı Afrika'da demokrasi için bir model olarak geri getireceğine söz vermişti.

2013'te seçimi ezici bir çoğunlukla kazandı ve beş yıl sonra yeniden seçildi. Ancak yavaş reformlar, çökmekte olan bir ekonomi ve yıpranmış kamu hizmetleri ve okulları ile birlikte yaygın olarak paylaşılan bir hükümet yolsuzluğu algısı, Keita karşıtı duyguları besledi ve Bamako'da büyük protestoları ateşledi.

Keita'yı deviren askeri görevliler, Şubat ayında demokratik seçimler düzenleme ve sivil yönetime geçiş süresini beş yıl uzatma vaadinde geri adım atmalarından dolayı uluslararası kınama aldılar.

Buna karşılık, Batı Afrika'nın ana bölgesel bloğu ECOWAS, Mali ile sınırlarını kapatacağını ve kapsamlı ekonomik yaptırımlar uygulayacağını söyledi.

Mali, etnik Tuareg isyancılarının ve gevşek bir şekilde hizalanmış silahlı grupların ülkenin kuzey üçte ikisini ele geçirdiği ve eski sömürge gücü Fransa'nın onları geçici olarak geri püskürtmek için müdahale etmesine yol açtığı 2012'den bu yana istikrarı yeniden kazanmak için mücadele ediyor.

Etnik cinayetler ve silahlı kuvvetlerin suistimalleri, silahlı grupları kontrol altına almak için görevlendirilen binlerce Fransız ve uluslararası birliğe rağmen Keita'nın başkanlığının belirleyici bir özelliği haline gelmişti.