Ukrayna, Kanıtların Rusya'nın Siber Saldırının Arkasında Olduğunu Gösterdiğini Söyledi

Ukrayna, hükümet web sitelerini tahrif eden bir siber saldırının arkasında Rusya'nın olduğuna dair kanıtları olduğunu söyledi ve Moskova'nın kendisine karşı artan bir "hibrit savaş" yürüttüğünü iddia etti.

Dijital Kalkınma Bakanlığı, Microsoft'un belirsiz sayıda Ukrayna devlet kurumundaki düzinelerce bilgisayar sistemine fidye yazılımı kılığında yıkıcı kötü amaçlı yazılım bulaştığını söylemesinden bir gün sonra Pazar günü yaptığı açıklamada, "Tüm kanıtlar siber saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu gösteriyor" dedi.

Bu açıklama, geçen hafta resmi web sitelerine yapılan dikkat çekici tahrif saldırısının bir saptırma olduğunu öne sürdü.

Açıklamada, "Moskova hibrit bir savaş yürütmeye devam ediyor ve bilgi ve siber alanlarda aktif olarak güçlerini artırıyor" dedi.

Saldırı, Rusya'nın Batı'dan eski Sovyet devletinin asla NATO'ya katılmayacağına dair bir taahhüt istemesi nedeniyle Ukrayna sınırına yaklaşık 100.000 askeri yığmakla suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığı sırada geldi.

Üst düzey Rus ve ABD'li yetkililer bu hafta Cenevre'de görüşmelerde bulundular, ancak Washington'un hafta sonuna kadar Moskova'nın bir işgali hızlandırmak için haftalar içinde bir sahte bayrak operasyonu düzenleyebileceği uyarısında bulunmasıyla birlikte herhangi bir ilerleme olduğuna dair bir ipucu yoktu.

Rusya, Batılı güçler tarafından defalarca Ukrayna'ya saldırması halinde “büyük” sonuçları olacağı konusunda uyarıldı, ancak bunlar muhtemelen herhangi bir askeri karşılıktan ziyade yaptırımlar şeklinde olacaktır.

Microsoft, Cumartesi günkü kısa bir blog gönderisinde, kötü amaçlı yazılımı ilk olarak Perşembe günü tespit ettiğini söyledi.

Bu, aynı anda yaklaşık 70 Ukrayna hükümeti web sitesini geçici olarak çevrimdışına alan saldırıyla aynı zamana denk gelecek.

Microsoft, farklı bir teknik gönderide, etkilenen sistemlerin "birden fazla hükümet, kar amacı gütmeyen kuruluş ve bilgi teknolojisi kuruluşunu kapsadığını" söyledi. Ukrayna'da veya başka yerlerde daha kaç kuruluşun etkilenebileceğini bilmediğini, ancak daha fazla enfeksiyon öğrenmeyi beklediğini söyledi.

Kiev'deki üst düzey özel sektör siber güvenlik yöneticisi Oleh Derevianko, Associated Press haber ajansına, davetsiz misafirlerin ABD hükümetini hedef alan 2020 SolarWinds Rus siber casusluk kampanyası gibi bir tedarik zinciri saldırısında ortak bir yazılım tedarikçisi aracılığıyla hükümet ağlarına sızdığını söyledi.

2017'de Rusya, NotPetya virüsüyle Ukrayna'yı en çok zarar veren siber saldırılardan biriyle hedef aldı ve dünya çapında 10 milyar dolardan fazla hasara neden oldu. Fidye yazılımı olarak da gizlenen bu virüs, tüm ağları silen sözde bir "silecek" idi.

Cuma günkü toplu web tahribatında, saldırganlar tarafından bırakılan bir mesaj, verileri yok ettiklerini ve çevrimiçi ortama yerleştirdiklerini iddia etti, ancak Ukraynalı yetkililer bunun olmadığını söyledi. Mesaj, Ukraynalılara “korkmalarını ve en kötüsünü beklemelerini” söyledi.