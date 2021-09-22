Eski İsrail Başbakanı Netanyahu, Biden ile Alay Etti

Eski İsrail başbakanı Benjamin Netanyahu, Pazar günü, ABD başkanının yeni İsrail lideri Naftali Bennett ile geçen ay yaptığı görüşmede uyuyakaldığına dair daha önce çürütülmüş bir iddiayı tekrarlarken Joe Biden ile alay etti.

Bay Bennett, Haziran ayında İsrail'in yeni başbakanı oldu ve Bay Netanyahu'nun 12 yıllık saltanatına son verdi.

Pazar günü Netanyahu'nun Facebook sayfasında yayınlanan 26 dakikalık videoda, kamera dışı bir ses şöyle dedi: "Biliyorsunuz, Bennett Biden ile görüştü."

Buna cevaben, Bay Netanyahu şunları söyledi: “Duydum. Biden'ın bu toplantıda çok dikkatli olduğunu duydum. Kafasını onaylarcasına eğdi." Daha sonra uyuklayan bir insanı taklit etmek için başını aşağı indirdi.

İddia, daha önce Reuters tarafından yanıltıcı bir şekilde düzenlenmiş bir klibin sosyal medyada dolaşmaya başlamasının ardından çürütüldü. Haber ajansına göre, video yanlışlıkla kırpılmıştı. Bay Biden ve Bay Bennett arasındaki etkileşimin daha uzun bir görüntüsü, ABD başkanının, düzenlenen videonun sona ermesinden saniyeler sonra İsrailli mevkidaşına yanıt verdiğini gösterdi.

Netanyahu'nun Likud partisi, Facebook gönderisinin ardından gelen eleştirilere yanıt verdi ve eski başbakanın ABD başkanıyla değil halefiyle alay ettiğini iddia etti.

Parti, "Medyada yayınlanan çarpıtılmış resmin aksine, eski başbakan Netanyahu, 40 yıldır İsrail'in dostu olarak tanıdığı ve sevdiği Başkan Biden'ı eleştirmedi" dedi. “Eleştirileri yalnızca Beyaz Saray ziyareti sırasında uzun uzadıya hiçbir şey söylemeyen Naftali Bennett'e yönelikti.”

Bay Biden ve Bay Bennett, daha önce planlanan toplantılarının Kabil havaalanında 169 Afgan ve 13 ABD askerini öldüren bir intihar saldırısı nedeniyle bir gün ertelenmesinin ardından 27 Ağustos'ta Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Toplantıdan günler sonra, Likud Partisi'nin bir üyesi sosyal medyada düzenlenmiş bir videoyu tweetleyerek Bay Biden'ın Bay Bennett ile görüşmesi sırasında uyuyakaldığını ima etti. Video viral hale geldi ve 6,5 milyondan fazla görüntüleme topladı, ancak kısa süre sonra Twitter tarafından "manipüle edilmiş medya" olarak etiketlendi.

Biden'ın 27 Ağustos'ta Bennett ile konuşurken uyuyakaldığı iddiası çoktan çürütüldü.