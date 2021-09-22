Polonya-Belarus Sınırında Göçmenler Öldü

Polonya'nın Belarus sınırından AB'ye girmeye çalışan göçmenlerin ilk ölümleri doğrulandı.

Polonya sınırında mahsur kalan göçmenlerin karşı karşıya olduğu vahim durum, son haftalarda ulusal bir skandal haline gelirken, Polonya makamları tarafından açıklanan dört ölüm, insani krizi daha da üzücü bir hale getirdi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Sınırı yasadışı yollardan geçmeye çalışan üç kişinin cesetleri sınır bölgesinde bulundu" dedi.

Komşu ülkeler Polonya, Letonya ve Litvanya tarafından Orta Doğu'dan Schengen Bölgesi sınırlarına doğru göçmenlere çobanlık yapmakla suçlanan Belarus makamları, bu arada dördüncü bir ölüm duyurdu.

Belarus basın ajansının aktardığına göre, 39 yaşındaki Iraklı bir kadının cesedi, sınırın Polonya tarafından Belarus tarafına sürüklendi. “Eşim kendini iyi hissetmiyordu. Çok yorgundu, çok yavaş yürüyordu. Bir Polonyalı sınır muhafızı, üzerlerinde metal olan eldivenler giydi. Onu sert bir şekilde itti ve düştü” dedi.

Morawiecki, Polonya'ya "iftira" girişiminin Belarus cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko tarafından Moskova ile işbirliği içinde düzenlendiğini söyleyerek Belarus iddialarını yalan olarak reddetti. Aynı zamanda, sınırın Polonya tarafında üç adamın hipotermi ve yorgunluktan ölmesi, çaresiz göçmenlere yardım eksikliğini büyük ölçüde rahatlattı.

Iraklı bir adamın cesedi sınırdaki bir köyün yakınında bulundu; başka bir adam tarlada öldü; ve üçüncüsü bir ormanda ölü bulundu. Polonyalı yetkililer ayrıca bataklıkta mahsur kalan çocukların da aralarında bulunduğu sekiz kişiyi kurtarmak zorunda kaldı. Bunlardan yedisi hastaneye kaldırıldı.

Belarus'tan AB'ye girmeye çalışan göçmenlerin karşı karşıya olduğu tehlikenin bu kadar keskin örnekleri, Polonya sınır muhafızlarının hafta sonu Belarus'tan yasadışı yollardan ülkeye girmeye çalışan rekor sayıda göçmeni açıklamasıyla geldi.

Geçiş teşebbüslerinin sayısının artmasıyla birlikte, yaklaşan soğuk hava koşulları daha da sertleştirirken daha fazla insanın ölebileceğine dair korkular artıyor. Polonya hükümetinin sınırın üç kilometre derinliğindeki bir bölgede olağanüstü hal ilan etmesiyle birlikte, göçmenlerin karşılaştığı korkunç koşulların incelenmesinin engellendiğine dair endişeler var.

Independent gazetesi, Polonya-Belarus sınırındaki Usnarz Górny'de mahsur kalan Afgan göçmenleri temsil eden bir grup Varşova avukatının sözcüsü Grzegorz Kukowka ile kötüleşen durum hakkında konuştu.

“Polonya makamları sınır bölgesinde olağanüstü hal ilan etti. Bu, medya temsilcilerinin ve STK çalışanlarının bölgeden yasaklandığı anlamına geliyor” dedi.

"Bu durumu daha da karmaşık hale getiriyor. Havaların soğumasıyla birlikte artık bu insanların hayatları için endişeleniyoruz” dedi.

Polonya'nın Belarus sınırından AB'ye girmeye çalışan göçmenlerin ilk ölümleri doğrulandı.

Polonya sınırında mahsur kalan göçmenlerin karşı karşıya olduğu vahim durum, son haftalarda ulusal bir skandal haline gelirken, Polonya makamları tarafından açıklanan dört ölüm, insani krizi daha da üzücü bir hale getirdi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Sınırı yasadışı yollardan geçmeye çalışan üç kişinin cesetleri sınır bölgesinde bulundu" dedi.

Komşu ülkeler Polonya, Letonya ve Litvanya tarafından Orta Doğu'dan Schengen Bölgesi sınırlarına doğru göçmenlere çobanlık yapmakla suçlanan Belarus makamları, bu arada dördüncü bir ölüm duyurdu.

Belarus basın ajansının aktardığına göre, 39 yaşındaki Iraklı bir kadının cesedi, sınırın Polonya tarafından Belarus tarafına sürüklendi. “Eşim kendini iyi hissetmiyordu. Çok yorgundu, çok yavaş yürüyordu. Bir Polonyalı sınır muhafızı, üzerlerinde metal olan eldivenler giydi. Onu sert bir şekilde itti ve düştü” dedi.

Morawiecki, Polonya'ya "iftira" girişiminin Belarus cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko tarafından Moskova ile işbirliği içinde düzenlendiğini söyleyerek Belarus iddialarını yalan olarak reddetti. Aynı zamanda, sınırın Polonya tarafında üç adamın hipotermi ve yorgunluktan ölmesi, çaresiz göçmenlere yardım eksikliğini büyük ölçüde rahatlattı.

Iraklı bir adamın cesedi sınırdaki bir köyün yakınında bulundu; başka bir adam tarlada öldü; ve üçüncüsü bir ormanda ölü bulundu. Polonyalı yetkililer ayrıca bataklıkta mahsur kalan çocukların da aralarında bulunduğu sekiz kişiyi kurtarmak zorunda kaldı. Bunlardan yedisi hastaneye kaldırıldı.

Belarus'tan AB'ye girmeye çalışan göçmenlerin karşı karşıya olduğu tehlikenin bu kadar keskin örnekleri, Polonya sınır muhafızlarının hafta sonu Belarus'tan yasadışı yollardan ülkeye girmeye çalışan rekor sayıda göçmeni açıklamasıyla geldi.

Geçiş teşebbüslerinin sayısının artmasıyla birlikte, yaklaşan soğuk hava koşulları daha da sertleştirirken daha fazla insanın ölebileceğine dair korkular artıyor. Polonya hükümetinin sınırın üç kilometre derinliğindeki bir bölgede olağanüstü hal ilan etmesiyle birlikte, göçmenlerin karşılaştığı korkunç koşulların incelenmesinin engellendiğine dair endişeler var.

Independent gazetesi, Polonya-Belarus sınırındaki Usnarz Górny'de mahsur kalan Afgan göçmenleri temsil eden bir grup Varşova avukatının sözcüsü Grzegorz Kukowka ile kötüleşen durum hakkında konuştu.

“Polonya makamları sınır bölgesinde olağanüstü hal ilan etti. Bu, medya temsilcilerinin ve STK çalışanlarının bölgeden yasaklandığı anlamına geliyor” dedi.

"Bu durumu daha da karmaşık hale getiriyor. Havaların soğumasıyla birlikte artık bu insanların hayatları için endişeleniyoruz” dedi.