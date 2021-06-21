Ermenistan Seçim Sonuçları: Paşinyan Açık Ara Önde

Ermenistan’da parlamento seçimleri sürecinden sandıkların kapanması ile oylar sayılmaya başladı. Şimdiye kadar oyların yüzde 4’ünden fazlası sayıldığı biliniyor. Resmi olmayan kaynaklar göre ise Başbakan Nikol Paşinyan’ın oyların yüzde 58,4’ünü aldığı belirtildi.

Yaklaşık 2,6 milyon nüfuslu ülkede toplam 2 bin oy kullanma merkezi kuruldu. Seçimlerde 22 parti e 4 ittifak yer aldı. Türkiye Saati ile 20:00’da biten oy verme işlemi sonrası oylar sayılmaya başlandı. Açıklanan veriler göre, Ermenistan Merkez Seçim Kurulu, seçimlerde 1 milyon 281 bin 174 kişinin oy kullandığını ve seçime katılımın yüzde 49,4 olduğunu açıkladı.

Seçimler sırasında ise yüksek güvenlik önemleri alındı ve seçimler uluslararası gözlemciler tarafından da takip edildi. Seçim kurulunun açıklamasına göre, seçimler sırasından toplam 319 ihlal gerçekleştiğini tespit etti. Bunların 150’sinin fiziki müdahaleye bağlı suçlar, 6’sının ise rüşvet olduğu belirtildi. Geri kalan ise farklı sebeplerden oluşan ihlaller olduğu açıklandı.

Son verilere göre sandıkların yüzde 4’ü açılmış durumda ve resmi olmayan sonuçlara göre önde olan isim Başbakan Nikol Paşinyan. Oyların yüzde 4’ünden fazlasının sayılması ve oyların yüzde 58,4’ünü aldığı varsayılırsa, Paşinyan’ın açık ara önde olduğu kanaatine varabiliriz. Paşinyan’ın en güçlü rakibi ise eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan. Ancak açıklanan verilere göre, Koçaryan’ın sayılan oyların yüzde 22,01’ini aldığı belirtildi. Diğer partiler sayılan oyların yüzde 1’inin altında oy aldı.

Seçim sonuçlarının henüz açıklanmamasına rağmen Paşinyan, kendi Facebook hesabından canlı yayın yaparak destekçilerine seslendi. Lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi’nin oylarının çoğunluğunu aldığını belirten Paşinyan, "Sivil Sözleşme Partisi'nin parlamentoda çoğunluğu kazandığı şimdiden belli. Henüz oylar tam sayılmadı. Ancak ikna edici bir çoğunluğa sahip olacağız." ifadelerini kullandı.

"Ermenistan halkı üç yılda ikinci devrimi gerçekleştirdi. Bu sefer 'kadife' yerine 'çelik' devrim gerçekleştirdi." İfadesini kullanan Paşinyan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Avrasya Ekonomik Birliği ile iş birliğini genişletmeye niyeti olduğunu da ekledi.

Ermenistan ittifakının lideri eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan ise seçimlerin sonuçlarının inandırıcı olmadığını söyledi. Oylama sonuçlarının 8 aydır toplumsal yaşamda gözlemlenen veriler ve gözlemlerle uyuşmadığını ve çeliştiğini belirten Koçaryan, seçim sırasında iddia edilen ve kayıtlara geçirilen tüm ihlalleri detaylı bir şekilde inceleneceğini ve sonrasından oylama sonuçlarının kabul edileceğini açıkladı.