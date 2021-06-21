Türkiye’nin EURO 2020’ye Veda Etmesinin Ardından Şenol Güneş Açıklama Yaptı

İsviçre’ye 3-1 yenilerek EURO 2020’nin grup sonuncusu olarak veda eden Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugünkü maç sonrası düzenlenen basın toplantısında bazı değerlendirmelerde bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlaya Güneş, turnuvayı puan alamadan kapatmalarının verdiği hüznü belirtti. ‘İstifa edecek misiniz?’ sorusuna yanıt olarak ise “Şu andaki düşüncem istifa edip etmemek değil” yanıtını verdi.

Maçtan sonra değerlendirmelerde bulunan Güneş’in açıklamalarından bazı satır başlıkları şöyle:

· “Üzgünüz çünkü bu turnuva için uzun zamandır biz de bekliyorduk. Herkesin milli takım etrafında kenetlendiği bir dönemde güzel bir hikaye yazmaya çalıştık. İyi bir futbolla beraber iyi sonuçlar bekliyorduk. Futbolumuzu ön plana çıkartıp gruptan çıkmak hedefimizdi. Ama kötü başladık. Öz güven kaybı yaşadık. İkinci maç daha ağır geldi ama bu maça iyi başladık. Golleri kaçıran biz olduk, geldikleri golleri attılar.”

· “Bazen kötü gittiğin zaman her şey de aksi gider. Genelde futbolda İsviçre topa sahip olan bir takım. Topa sahip olma oranımız da yüksekti ama hatalarımız eksiklerimiz yine vardı. 2-1’den sonra atak bekliyorduk, 3-1 kaybettik. Gruptan başlangıçta goller atarak çıkmak isterken golü de zor bulduk. Bu bizim için büyük bir imtihan. Bu imtihanı geçecek olan takımımızdır. Genç bir takım ve tecrübeleniyor. Bunları düzeltip daha iyi futbol oynayacaklarını biliyorum.”

· “Gençlere güveniyorum ama bu turnuva iyi geçmedi. Ne söylersek bir yaralanma getirebilir, Doğru da olmaz. Oyuncuların üzüntüsünü görüyorum. İstediklerimi yapamamanın verdiği ezikliği de görüyorum. Zaman zaman iyi işler yapıldı ama yeterli olmadı. Bu turnuva daha fazla istenmesi gereken bir turnuva ama bütün oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi. Onlara teşekkür ediyorum. Türkiye de inansın. Dersleri çıkartarak çok daha iyi bir milli takım olacak.”

· “Futbol maçları geçmişte oynanan maçlar artık geride kalıyor. Başarı ve başarısızlık geride kaldı. Bundan önce gruba gelmeden önceki başarımızı bugün daha iyi yere getiremedik. Onun bir anlamı yok bizim için. Geleceğe bakmak lazım. O da bundan dersler çıkartarak. Bunu daha iyi hale getirmek gerekiyor.”

İstifa konusuna ilişkin ise Güneş şunları ekledi:

· “Benim şu andaki düşüncem istifa edip etmemek değil. İşimizi yaptık, buradan çıkmam. Maçtan önce bizi Dünya Kupası finaline götürüyordunuz şimdi nasıl gidersiniz diye düşünüyorsunuz. Zaten böyle yaptığımız için sıkıntı var Türkiye’de. Tabii ki bunun hesabı yapılır. Ama bu hesabı size değil yönetime veya kamuoyuna verilir. Taraftar içerisinden bunu kullanarak değerlendirerek sizin bir planlama yapmanızı doğru bulmam. Ama fikir olarak sorulur. Yetkili olduğum için sorumlu olduğumu söylüyorum. Herkes sorumlu. Medya da, yönetim de, oyuncu da, personel de çünkü iş yapıyoruz. Ama takımın başarı, başarısızlığında sorumluluğu benim almam gerekir. Bunun karşılığı istifa mıdır, iş yapmak mıdır, işi bırakıp kaçmak mıdır, yoksa çalışmak mıdır onu siz daha iyi takdir edersiniz.”