Erken Emeklilik İçin Masada Bulunan İki Formülün Detayları Neler? Emekli pek çok vatandaş, SGK tarafından sunulmakta olan çeşitli imkanları merak etmeye başladı. Süreci yakından takip edenler ise haklarını tam olarak bilmiyor. Bu açıdan bakıldığında emeklilik hakkı elde ettiği hallerde emekli olma ihtimalini bilmeyen vatandaşlar da yer alıyor. 3600 gün prim ile emekli edilmesi mümkündür. Yani 9 Eylül 1999 senesi öncesinde sigorta girişi olan vatandaşlar, 15 yıl boyunca sigortalı bir şekilde çalıştıkları zaman 3600 günü tamamladıklarında kısmi emekli olabiliyor. Sigorta prim ödemelerini gerçekleştirenler ise erken emeklilik açısından ayrıntıları araştırmaya başladı. Erken emeklilik için neler yapılmalı? Erken emeklilik koşulları nelerdir? Cevabı ve çok daha haberimizin ayrıntılarında...

120 Ay Çalışana Emeklilik Avantajı Doğuyor

Çalışan vatandaşların en büyük hayalleri, emeklerinin karşılığını emekli olarak almaktır. Bazı hallerde erken emeklilik avantajı vatandaşlara sunuluyor. Milyonlarca çalışanı vatandaşın merak ettiği nasıl emekli olurum ve ne zaman emekli olurum? şeklindeki soru cevapları merak edilmeye başlandı. Buna göre 3600 gün ile emekliliğin 10 yıl çalışana emekli olma fırsatı şeklinde verildiğini bilmenizde fayda var.

2008 senesinden sonra sigorta girişi bulunan vatandaşların standart emeklilik koşulları 25 yıllık sigortalılık süreci ile 7200 prim günü ve 60 yaş kusurludur. Ancak film eksikliği bulunan vatandaşlar amacıyla bu haklarda değişiklik meydana geliyor. Yaş haddinden emekli olacak vatandaşlara 25 yıl boyunca sigortalı bir şekilde çalışma süreci ile 60 yaşını doldurma ve 5400 gün ile emeklilik hakkı tanınıyor. Emekli maaş bağlanma aletlerinde ise 1 oran kesintisi bulunsa dahi vatandaşlar, bu şekilde emekli olabiliyor