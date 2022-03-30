2022 Emekli Bayram İkramiyesi 4000 TL Mi Olacak?

Emekli bayram ikramiyesi 2022 senesi içerisinde araştırılmaya devam ediliyor. Ramazan bayramı ve Kurban Bayramı'nda emekli vatandaşlara verilecek ikramiye ne kadar olacağı şimdiden merak edilmeye başlandı. Emekli vatandaşlara bayram ikramiyesi adı altında 1100 TL'lik bir ikramiye ödeniyor. Peki, emekli vatandaşlara bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Ne kadar verilecek? 2022 emekli bayram ikramiyesi 4000 TL mi olacak? Cevapları ve çok daha fazlası haberimizde...

Asgari Ücrete Olası Bir Ek Zam Yapılması Durumunda Emekli Bayram İkramiyesi 1655 TL Olacak

Emekli vatandaşları ödenmekte olan bayram ikramiyelerinde gerçekleştirilecek artı şimdiden merak edilmeye başlandı. Konuya yönelik henüz net bir açıklama hükümet yetkilileri tarafından gelmemesine rağmen geçtiğimiz seneye 100 TL'lik bir artış ile emekli ikramiyelerinin bu yıl 2 bin TL'ye kadar çıkarılması yönünde çeşitli söylentiler kulislerde dolaşmaya başladı.

2 Mayıs’tan Önce İlk ödemeler Gerçekleştirilecek

Bu sene 2 Mayıs tarihinde kutlanacak Ramazan Bayramı öncesinde emekli vatandaşlara ödenecek ikramiyelerin ödenmesi bekleniyor. 2022 senesinin ilk Bayram ikramiyesinde ise asgari ücret formülünün dışında oldukça konuşulan bir diğer formun ise tekrardan değerleme oranı oldu. Her yeni senede açıklanan vergi ceza ile harç oranının bu sene yüzde 36.2 şeklinde hesaplanmasına karar verilmişti. Eğer ki bu oran uygulanırsa o zaman emekli ikramiyesi 1398 TL olacak şekilde ödenecek.