Erken Emeklilik Bekleyenlere Müjde! Resmen duyuruldu

Erken emeklilik konusu bir süredir Maliye Bakanlığında konuşuluyordu. Emeklilikte Yaşa Takılan 5 milyon emekli adayının rahat edeceği bir sürece girileceği ve böyle bir düzenlemenin olacağının da altı çiziliyordu. Son zamanlarda yeni düzenlemeler ve çalışmalar ile birlikte EYT’liler açısından oldukça mutlu edici bir sürece girildiğinin de altını çizmek istiyoruz.

Rakamlar Emekliler İçin

Son zamanlarda emeklilikte yaşa takılanlar konu başlığı başta olmak üzere pek çok konunun konuşulacağı bir sürece giriyoruz. Özellikle Maliye Bakanlığından yapılan açıklama ile birlikte masa üzerinde duran üç dosyanın ikisi tamamlanmış durumda. Neydi bu üç dosya? Diye soracak olursanız kısaca özetleyelim. Maliye Bakanı masasının üzerinde üç dosyanın bulunduğundan bahsetmişti. Hatırlarsanız bu dosyanın ilki asgari ücret konusunda dikkatleri üzerinde topluyordu. Bu sorun neredeyse yıl başı olmadan çözüldü. Şimdi yeniden gündemde olsa da bu konuda net bir açıklama yapılmadığı için bu dosyanın çözüldüğünü belirtebiliriz.



İkinci dosya ise hiç şüphesiz 3600 Ek Gösterge idi. Başta öğretmen hemşire ve doktorlar olmak üzere pek çok kamu çalışanı bu düzenlemeyi dört gözle bekliyordu. Bu düzenlemede tamamlandığına göre bakanın masasında bulunan üçüncü dosyaya sıra geldi demektir. Yani emeklilikte yaşa takılanlar konusu.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sorunu Ne Zaman Çözülecek

Bu konuda net bir bilgi yok. Aslında internette bu sorunun çözümü ile ilgili açıklama yapan kişilerin büyük bir çoğunluğu bile çelişen açıklamalar yapmakta. Yalnız şöyle bir gerçek var ki, bu konuda arada kalmış 5 milyon kişinin eyt konusunda bir esneklik beklediği düşünülmektedir.

Emeklilik Söz Konusu Olduğunda Başka Seçeneklerde Öne Çıkıyor

Erken emekli olmak isteyen kişiler prim ve yaş olanakları ile daha kısa süre içerisinde emekli olabiliyor. 28 Eylül 2021 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile erken emeklilik imkanı sağlandığını biliyor musunuz?

Şartları Neler?

EYT’liler ile ilgili başlıklar ortaya çıkmadan önce şu şartların önemli olduğunu da belirtmek gerekiyor. Öyle ki Eylül 1999 tarihinden önce sigorta başlangıcınız bulunuyorsa ve 15 yıllık hizmet süresini tamamladıysanız üstüne sadece 3600 prim gününü yatırmış olmanız gerekiyor. Bu şartların hepsini birden tamamlamanız durumunda kıdem tazminatınızı talep ederek işten ayrılmanızı yapabilirsiniz.



Bu konu hakkında önceki dönemlerde ciddi bilgi karışıklığı olduğu için, pek çok kişinin haklarından haberdar olmadığı düşünülmektedir. Bu sebeple hızlı bir şekilde emeklilik seçeneğine ulaşmak isterseniz de bu konuda bir uzmanla iletişim kurmanız tavsiye edilir.

Erken Yaşlanma Konusu da Gündemde

Aynı zamanda gözden kaçan bir kararın daha altını çizmek istiyoruz. Bu karara göre (28 Eylül 2021) emeklilik aylığının bağlanması için 55 yaşındaki sigortalılardan sağlık raporu istenmesi de gündeme gelecek. Buna göre dikkat, görme ve algı kaybının yanı sıra, anlama – dinleme ve konuşma sorunu yaşayan çalışanların da emekli olması için çalışmalar başlatılacaktır. Bu gibi durumlar yaşandığında erken yaşlanmış sayılarak emeklilik işleminin başlaması gündeme geliyor.

Daha Hızlı İşleyen Bir Sistem İçin

Hem çalışana hem de hızlı bir şekilde hizmet almak isteyene göre belirlenen bu kriterler, çalışma alanının gençleşmesine ve daha hızlı bir şekilde vatandaşa hizmet verilmesine yol açacak.



Şimdilik emeklilikte yaşa takılanlar konusu çözüme kavuşmadan diğer sorunların ortadan kalkıp kalkmayacağı yada sürecin hızlanıp hızlanmayacağı da gizemini koruyor.

Özellikle 2023 yılı seçim dönemi öncesinde bu kararın alınacağı ve emeklilikte yaşa takılanların da rahata bir nefes alacağı yazılıp çizilenler arasında yer almakta. Bekleyip göreceğiz…