Denizbank'tan Esnafa Kredi İmkânı Geldi! Faizsiz Nakit İmkanı Başvuru Ekranı Açıkladı

Özel bankalar arasında kampanyaları merak edilen ve araştırılan Denizbank'tan esnaf için kredi imkânı haberi geldi. Faizsiz şekilde kredi çekme imkânı sunulan esnafın 10.000 TL'ye kadar nakit çekebileceği ifade edildi. Denizbank kredi çekme kampanyası ile ilgili detayları ayrıntılı bir şekilde açıkladı.

Esnaf İçin Büyük Fırsat

Denizbank'ın esnaf müşterileri için hazırladığı kampanyanın ayrıntıları ve koşulları ilan edildi. 31 Temmuz tarihine kadar geçerli olan nakit kredi çekme imkânı sadece TL cinsi için geçerli olacaktır. TL dışındaki varlıkların geçersiz olduğu kredi imkânında 10.000 TL'ye kadar nakitin sunulacağı da eklendi. Kredi vadesinin 5 ay olarak açıklandığı ve İşletme Kartım sahipleri için geçerli olduğu belirtildi. Esnaf için bir fırsat olarak sunulan kredi için şartlar banka tarafından ilan edildi.

Denizbank'ta yeni hesap açılmasının gerektiği ifade edilen kredi kampanyasında İşletme kart ve Bonus Business kartların da talep edilmesinin gerektiği eklendi. Son olarak da bir adet otomatik fatura ödeme talimatının verilmesinin de faizsiz kredi çekme için gereken şartlar arasında yer aldığı eklendi. 10.000 TL tutarında kefilsiz ve faizsiz kredi tutarında esnafların ödemesi için vadenin 5 ay olarak tutulacağı ayrıntılı olarak duyuruda yazıldı.

Kredi İçin Talep Edilenler

Esnaflar için önemli bir gelişme olarak ilan edilen kredi çekme imkânıyla ilgili her türlü değişim ve iptal gibi kararların Denizbank tarafından alınabileceği internet sitesinde yer aldı. 10.000 TL tutarındaki nakit kredi çekme imkanı sunan Denizbank'ın kampanyaya dahil olmak için öne sürdüğü şartların detayları da haberde yer aldı. Bonus Business Kart ve İşletme Kart gibi hesap kartlarına başvurulmasının gerekliliği ve ayrıca bir adet otomatik fatura ödeme talimatının verilmesi şartının banka tarafından öne sürüldüğü de eklendi.

Denizbank'ın sunmuş olduğu ve kefilsiz ve faizsiz kredi çekme imkânı sayesinde esnafların ihtiyaç kredisi çekme şansı artmış oldu. 10.000 TL'ye kadar çekilebilen kredi tutarının ödeme şeklide detaylı olarak açıklandı. 5 ayda geri ödenmesi gereken ticari kredinin çekilmesi için son günün ise 31 Temmuz 2022 tarihi olduğu da eklendi.