Erdoğan'dan Kabine Toplantısı Açıklaması!

Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalar gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi alanında yaşanan gelişmeler hakkında önemli ifadeler kullandı. Türkiye ekonomisinin kesintisiz bir şekilde büyüme gösterdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen sene 93,3 milyar dolar ile kapatılan döviz rezervlerinin 27 Ağustos itibarı ile 118 milyarı aşmış durumda olduğunu aktardı. Bunun yanı sıra, koronavirüs süreci hakkında da önemli ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı, işyerlerinin tam kapasite ile üretime geçtiği ve okulların açıldığı bu dönemde vatandaşları koronavirüs aşılarını yaptırmaya davet ettiğini söyledi.

Son zamanlarda fazla sayıda ülke yöneticisi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgesel konuların ve ikili ilişkilerin ele alındığı bilgisini de vatandaş ile paylaştı.

26 Ağustos tarihinde Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu ve dikkatleri üzerinde topladı. Bunun yanı sıra 30 Ağustos gününü de dolu dolu geçirdiklerini ifade eden Erdoğan, Zafer Bayramı törenleri sonrasında Milli Savunma Bakanlığının Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri'nin ortak bir çatı altında toplanacağı projenin temellerini de attıklarını söyledi. Ayyıldız Projesi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı, söz konusu olan projenin 19 Mayıs 2023 tarihinde tamamlanacağını belirtti.

Yargıtay'ın yeni binasında adli yılın açıldığını ifade eden Erdoğan, gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında vatandaşa bilgi paylaşımında bulundu. Daha önce Yargıtay'ın 6 ayrı binada yer aldığını ifade eden Erdoğan, güncel olarak 10 bloktan oluşan yeni binada yer alacaklarını aktardı. Diğer taraftan 20 bin öğretmen atamasının da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştiğini ifade eden Cumhurbaşkanı, Cumartesi gününde de Rize'de Salarha Tüneli'nin açılışını yaptıklarını ifade etti

Koronavirüs aşısı hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın ile mücadelede en önemli ve tek kozun aşı olduğunu belirterek dikkatleri üzerinde topladı.