Son Dakika, Duyurusu Paylaşıldı, 0.99 Faizli Kredi Kampanyası Detayları Belli Oldu

0.99 faiz oranları ile kredi verilecek. Açıklama yapıldı. 0.99 faiz oranları ile borç kapatma kredisi kampanyası devlet destekli olarak verilecek. Devlet destekli olarak verilecek bu Kredi kampanyasında sadece banka borçlarını kapatılacak. İhtiyaç kredisi kredi kartı ve kredili mevduat hesabı borçlarınız varsa 0.99 faiz oranları ile kredi alabileceksiniz. Şu an için bankalar bu Kredi kampanyasını başlatmadı. Önümüzdeki hafta içerisinde onaylanacak olan bu kampanyanın başvuru şartları belli oldu. Resmi gazetede 0.99 faiz oranları Kredi yayını verildikten sonra bankalar kredi için internet siteleri üzerinden başvuru sayfası açacak ve müşterilerine 100 bin TL'ye kadar bu Kredi kampanyasından faydalanmanın sağlayacaklardır.

0.99 faiz oranları ile kredi başvurusu şartları nelerdir?

0.99 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız bankanın kredi şartlarına uygun olmanız gerekiyor. Borç kapatma kredileri bireysel olarak ihtiyaç kredisi çatısı altında verilmektedir. Bu sebepten ötürü ihtiyaç kredisi başvurusu politikaların ne ise borç kapatma kredisi başvuru politikaları da bu şekilde olacaktır.

0.99 faiz oranları ile borç kapatma kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler belirtilen şartlara göre hızlı bir şekilde kredi onayı alabilecek. Onaylanan tutar kadar kredilerin hızlı bir şekilde de hesaplarınıza aktarabileceklerdir. 0.99 faiz oranları ile kredi kullanmak istiyorsanız bankanın belirlediği şartlar dahilinde hızlı bir şekilde kredinizi kullanacaksınız. icralık ve avukatlık olmanız durumunda maalesef Kredi onay alamazsınız. Banka ayrıca kişilerin gelir belgesini düzenli olarak olmasını isteyecektir. Gelir belgesi düzenli olan kişiler 12 ay vadeye kadar bu gelir belgesinin bankaya sunması gerekiyor. Emekli olan kişilerde ise emekli maaşlarını bankalar üzerinden alması gerekir. Ülkemizde bulunan kamu ve özel bankaları üzerinden yapılacak bu kampanya sonrasında 0.99 faiz oranı ile borç kapatma kredisi alacak ve tüm banka borçlarını kapatacaksınız.

Kredi başvuruları internet üzerinden yapılacak...

0.99 faiz oranları ile kredi kullanmak isteyen kişiler Kredi başvurularını internet üzerinden yapacaklar. ihtiyaç kredisi başvurusu gibi borç kapatma kredisi sayfasına girerek buradan 0.99 faiz oranlı Kredi başvurusunda bulunabileceksiniz. Resmi gazetede yayınlanan bu kadar sonrasında bankalar başvuruları için kendi internet sitelerinde bir ekran açacak ve bu ekran üzerinden başvuru yapan kişilerin kredileri iki gün içerisinde belli olacak. Genel müdürlük tarafından Kredi onay verirse banka şubelerine giderek tüm banka borçlarınızı kapatacaksınız. Düşük faizli borç kapatma kredisi kullanabileceksiniz.