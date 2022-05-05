Erdoğan'dan emekliler için açıklama var! Ödemeler hafta içi başlayacak! Kamu bankaları duyuru yaptı! Emekliye müjdeli haber geldi! Son dakika yapılan açıklama ile birlikte, sizlerde hemen başvurunuzu yaparak emekli için verilen 20.000 TL'ye kadar nakit kampanyasına devlet destekli katılabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, devlet destekli olarak 20000 TL'ye kadarlık bu bankalardan emekli maaş alması durumunda ihtiyaç kredisi alabilecekler. Daha önceki konuşmalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından da yapılan duyuru sonrasında Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankaları, emekli maaşlarını kendi bankasından alan kişilere destek olacak. Sizlerde başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, emekli maaşınızı bu üç kamu bankasından bir tanesinden almanız gerekmektedir. Emekli maaşını alan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirerek, kredi onay alabileceklerdir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, gelir belgesiz olarak 20.000 TL'ye kadar kredi almak istiyorlarsa 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabileceklerdir. Nakit kredi kullanacak olan kişiler, 3 banka üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, hemen 36 ay vadeli ihtiyaç kredilerini alabiliyorlar. İhtiyaç kredisi almak isteyen kişiler, 20.000 TL'ye kadar kredi almak istiyorlarsa ve emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alıyorsa bu bankaların internet bankacılığını kullanarak işlemlerini olabilmektedirler. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden verilen kamu bankaları ile birlikte kredi onayı alacak olan kişiler başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda hemen işlemlerini yapabilecek ve sizlere hızlı bir şekilde alacaklardır.

Başvuru yapmak istiyorsanız, ayrıca, sadece kamu bankalarından değil, emekli maaş almış olduğunuz özel bankalar üzerinden de devlet destekli Emekli Kredisi kullanabiliyorsunuz. Şekerbank, İş Bankası Garanti Bankası ve Burgan Bank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere bankalar hızlı birşekilde sonuç imkanı sunmaktadır. Emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden daha önce kredi kullansanız bile bu bankalar, sizlere hemen kredi imkanı sağlamaktadır.