Yapı Kredi Bankası 15 Saniye İçinde Hesabınıza 50.000 TL Ödeme Yatırıyor! Banka Hesabı OLanlar öncelikli olacak! Son dakika kampanyasına nasıl katılırsınız belli oldu! 15 bin TL ile 50000 TL arasında gelir belgesiz olarak nakit ihtiyacı olan vatandaşların başvuru yapabilecekleri, Yapı Kredi Bankası, kendi banka hesabı olan müşterileri mobil uygulama üzerinden düşük faizli ve masrafsız kredi vereceğini açıkladı. Başvuru yapmak istiyorsanız, Yapı Kredi Bankası müşterisi olmanız durumunda sizlere hızlı birşekilde sonuç verilecek ve Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden onaylanan tutarı, kullanmanız için sizlere olanak sağlanmaktadır.

Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan başvuru ile birlikte sizlerde Yapı Kredi Bankası üzerinden ne kadar kredi onay aldığınızı görebilecek ve banka kredi politikalarına uygun olmanız durumunda alacağınız 50000 TL ihtiyaç kredisinin şubelere gitmeden hesaplarınıza getirebileceksiniz. Nakit ihtiyacı olan vatandaşların yapı Kredi Bankası üzerinden ayrıca cep telefonları üzerinden SMS atarak da başvurularını gerçekleştirmesi mümkün olmaktadır.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler Bireysel yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp aylık gelir yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına gönderiler ise kimlik numarası üzerinden sorgulama yapılacak ve banka kredi puanı uygun olması durumunda kredi onayı verilecektir.

Yapı Kredi Bankası üzerinden acil ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların bireysel müşteri olması durumunda banka kredi puanı 1400 ve üzerindeyse yapılacak olan bu kampanyaya katılmaları için hiçbir engel yoktur. başvurunuzu yaptıktan sonra onay alırsanız, banka müşterisi olmamanız durumunda en yakın Yapı Kredi Bankası şubesine giderek, kimliğinizi ve gelir belgesinin, bireysel müşteri hizmetleri temsilcisine vermeniz durumunda, sizlerin kredi girişi yapılacak ve onaylanan tutar, hemen kullanabileceksiniz.