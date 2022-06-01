Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Görüşmelerini Durdurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Yunanistan ile müzakereleri, kısmen Yunanistan başbakanıyla olan bir anlaşmazlık ve Ankara'nın hava sahası ihlalleri olarak adlandırdığı şey nedeniyle durdurduğunu ve komşuların uzun süredir test edilen ilişkilerinde son tersine dönüşe işaret ettiğini söyledi.

Geçen yıl, beş yıllık bir aradan sonra, iki NATO üyesi Akdeniz ve diğer ikili konulardaki farklılıklarını ele almak için görüşmelere yeniden başladı. Görüşmeler çok az ilerleme kaydetti ve ülkeler sık sık diken ticareti yaptı.

Erdoğan Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Yunanistan ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey olarak adlandırılan ikili bir işbirliği platformunu iptal ettiğini söyledi ve iktidar partisinden milletvekillerine yaptığı konuşmada, Ankara'nın "güçlü karaktere sahip" bir dış politika istediğini ekledi.

"Uçaklarınızla bizim için şovlar yapmaya devam ediyorsunuz" diyen Erdoğan, Atina ile Ege Denizi'ndeki adalar üzerindeki hava sahası konusundaki anlaşmazlığa atıfta bulundu. "Ne yapıyorsun? Kendinize gelin. Tarihten ders almıyor musunuz?"

"Türkiye ile dans etmeye çalışmayın. Yorulacak ve yolda sıkışıp kalacaksınız. Artık onlarla ikili görüşmeler yapmıyoruz. Bu Yunanistan sebep görmeyecek." dedi.

Ülkeler, deniz sınırları, kıta sahanlıkları, hava sahası, mülteciler ve Kıbrıs üzerindeki örtüşen iddialar gibi bir dizi konuda uzun zamandır anlaşmazlık içindeler.

Görüşmeler çok az ilerleme kaydetmişti, ancak iki ülkenin iki yıl önce olduğu gibi potansiyel bir silahlı çatışmaya başvurmadan şikayetlerini dile getirmeleri için bir araçtı.

Gerilimler, geçen hafta Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in kendisi için "artık var olmadığını" söylemesi ve onu ABD'ye yaptığı ziyaret sırasında Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışını engellemeye çalışmakla suçlamasıyla yeniden alevlendi.

Salı günü, Miçotakis, bir Avrupa Birliği zirvesinden sonra gazetecilere verdiği demeçte, AB'li mevkidaşlarına Türkiye'nin "saldırganlığı" ve "Yunanistan veya Avrupa Birliği tarafından tolere edilemeyecek provokasyonları" hakkında bilgi verdiğini söyledi.

"Kişisel hakaret oyununa karışmayacağım" dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Salı günü yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın Ege'deki adaların askerden arındırılmış statüsünü belirleyen uluslararası anlaşmaları ihlal ettiğini söyledi ve Atina'nın rotasını değiştirmemesi durumunda Ankara'nın adaların statüsü konusunda zorluklar başlatacağı konusunda uyardı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Çavuşoğlu'nun yorumlarının Türkiye'nin Atina'yı tehdit ettiğini gösterdiğini söyledi.