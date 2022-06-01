Severodonetsk Belediye Başkanı, Şehrin Sadece %20'sinin Ukrayna Kontrolü Altında Olduğunu Söyledi

Ukrayna kuvvetleri Çarşamba günü doğudaki Severodonetsk kentinin sadece beşte birini elinde tutuyordu, ancak şehir yönetiminin başkanı, Rusya'nın tam kontrolü ele geçirmesini engelleyebilecekleri konusunda hala umut vardı.

Rus kuvvetleri şehrin yüzde 60'ını kontrol ediyor ve Ukrayna yüzde 20'sini elinde tutarken, geri kalanı "kimsesizlerin toprağı" haline geldi, diyor Ukrayna şehir yönetimi başkanı Oleksandr Stryuk.

Stryuk, haber ajansı Reuters'e verdiği demeçte, "Yüzde 20, silahlı kuvvetlerimiz tarafından şiddetle savunuluyor" dedi. "Birliklerimiz savunma hatlarını tutuyor. Rus birliklerini kovmak için girişimlerde bulunuluyor."

"Her şeye rağmen şehri özgürleştireceğimize ve tamamen işgal edilmesine izin vermeyeceğimize dair umudumuz var" dedi.

Daha önce, Ukrayna Genelkurmayı, Rus kuvvetlerinin Severodonetsk de dahil olmak üzere doğu ve güney bölgelerindeki altyapıyı vurduğunu söyledi.

Rus güçleri, Kiev'in Luhansk bölgesinde hala elinde tuttuğu en büyük şehir olan doğu Ukrayna şehrine, haftalarca süren bombardımandan sonra geçen hafta geç saatlerde girdi.

Rusya, şehri ve Siverskyi Donets nehrinin yüksek batı kıyısındaki küçük ikizi Lysychansk'ı ele geçirirse, Moskova'nın ayrılıkçılar adına iddia ettiği doğu Donbas bölgesindeki iki eyaletten biri olan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kilit bir savaş hedefi olan Luhansk'ın tamamını elinde tutacak.

Stryuk, şehirde 12.000 ila 13.000 kişinin kaldığını, ancak tüm temel altyapının tahrip edildiğini ve gıda veya diğer yardımları ulaştırmak için şehre erişimin imkansız olduğunu söyledi.

"Sürekli bombardıman koşullarında yaşıyorlar ve şimdi sivil halk için tehlikeyi artıran sokak savaşları da devam ediyor."

Sovyet dönemi kenti Severodonetsk, büyük bir kimya fabrikasına ev sahipliği yapıyor. Luhansk valisi Serhiy Gaidai'ye göre, bir Rus hava saldırısı Salı günü tesisi vurdu, bir toksik nitrik asit tankını havaya uçurdu ve pembe bir duman tüyü bıraktı.

Gaidai, Rusya'nın "Azot fabrikasına bir uçaktan saldırdığını ve toksik maddelerin salınmasına neden olduğunu" söyledi ve sakinleri içeride kalmaya çağırdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Rusya'nın bölgedeki saldırılarının "kör hava bombardımanı da dahil olmak üzere sadece çılgınca" olduğunu söyledi.

Moskova yanlısı Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Leonid Pasechnik, TASS haber ajansına verdiği demeçte, Rus vekillerinin şehir altyapısını korumak ve "kimyasal fabrikaları etrafında dikkatli olmak" için beklenenden daha yavaş ilerlediğini söyledi.

Severodonetsk'in batısında, Sloviansk kentinde, AFP haber ajansı, binaları tahrip eden bir roket saldırısında üç kişinin öldüğünü ve altı kişinin yaralandığını bildirdi. AFP'nin haberine göre, Soledar'da Sloviansk ve Severodonetsk arasında en az bir kişi öldü ve iki kişi yaralandı.