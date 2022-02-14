Erdoğan Siyasi ve Ekonomik İlişkileri Güçlendirmek İçin BAE'yi Ziyaret Edecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileşmesiyle yaklaşık on yıldır ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmeye hazırlanıyor.

Pazartesi günü İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan cumhurbaşkanı, ziyaretin önümüzdeki 50 yıllık "BAE ile dostluk ve kardeşliği" şekillendirmeyi hedefleyeceğini söyledi.

Erdoğan, "Körfez bölgesindeki tüm kardeş ülkelerin güvenlik ve istikrarını kendimizden ayrı görmüyoruz." dedi.

8 milyar dolara yaklaşan ticaret hacimleriyle BAE'nin Türkiye'nin önde gelen ticaret ortakları arasında yer aldığını belirten Yetkili, "BAE, Türkiye'de denizaşırı müteahhitlik sektörünün 10. büyük pazarıdır" dedi.

BAE cumhurbaşkanının danışmanı Anwar Gargash attığı bir tweette, Erdoğan'ın ziyaretinin -2013'ten bu yana ilk kez- "ikili ilişkilerde yeni ve olumlu bir sayfa açtığını" söyledi.

BAE'de siyaset bilimi profesörü olan Abdul Khaleq Abdallah Pazar günü attığı bir tweette, iki ülkenin "stratejik bir siyasi ortaklığı" desteklemeyi hedeflemesi gerektiğini söyledi.

Her iki ülke de bölgesel çatışmalarda karşıt tarafları desteklediği ve doğu Akdeniz'deki gaz arama çalışmaları gibi diğer konularda kavga ettiği için, Türkiye ile enerji zengini BAE arasındaki ilişkiler yıllardır geriliyor.

Ancak Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in 2012'den bu yana ilk üst düzey ziyaret için Kasım ayında Ankara'ya seyahat etmesinin ardından gerginlik azaldı .

Bu ziyaretin ardından BAE, ekonominin sallandığı ve enflasyonun Ocak ayında yaklaşık 20 yılın en yükseğine çıktığı Türkiye'deki yatırımlar için 10 milyar dolarlık bir fon açıkladı.

BAE'nin resmi haber ajansı WAM'a göre, iki ülke ayrıca 10 güvenlik, ekonomik ve teknolojik anlaşma imzaladı.

'İstikrar ve güvenlik'

Erdoğan'ın ziyareti, BAE'nin son haftalarda Körfez ülkesine bir dizi insansız hava aracı ve füze saldırısı düzenleyen ve ABD ve Fransa ile savunma işbirliğinin artmasına yol açan Yemenli Houthi isyancılarından artan bir tehditle karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi.

Türkiye ile BAE arasındaki ilişkiler, Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'in 2017'de Ankara'nın yakın müttefiki olan Katar ile tüm ilişkilerini kesmesinin ardından özellikle gergindi. ocak 2021'de ilişkiler yeniden sağlandı.

Erdoğan geçen yıldan bu yana, başta Batı olmak üzere dış yatırımın kurumasını sağlayan sert tecrit karşısında Türkiye'nin bölgesel rakipleriyle ilişkilerini geliştirmeye çalıştı.

Emirati İngilizce yayın yapan Khaleej Times gazetesinde bu hafta sonu yayınlanan bir makalede, Türkiye'nin BAE ile "iklim değişikliği, su ve gıda güvenliği" de dahil olmak üzere birçok cephede işbirliğini ilerletmek istediğini söyledi.

"Bu işbirliğinin sadece ikili ilişkilerde değil, bölgesel düzeyde de olumlu yansımaları olacaktır." diye yazdı.

Erdoğan, iki ülkenin bölgesel barış, istikrar ve refaha katkıda bulunabileceğine inandığını da belirtti.