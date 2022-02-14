İran: Viyana Müzakerelerinin Sonucu Batı'nın Kararlarına Bağlı

İran, dünya güçleriyle 2015 yılında yaptığı nükleer anlaşmayı geri getirmeyi amaçlayan Viyana müzakerelerinde olası herhangi bir atılımın, kendi son önerilerini sunduktan sonra Batılı ülkelerin siyasi kararlarına bağlı olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Amirabdollahyan İrlandalı mevkidaşı Simon Coveney ile Pazartesi günü Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, "Viyana'da bir anlaşma olması ve yaptırımların yarından ziyade bugün kaldırılması İran için daha iyidir." dedi.

Yetkili, "Bu yüzden iyi bir anlaşma için acele ediyoruz, ancak bu mantıksal müzakereler çerçevesinde ve İran ulusunun haklarını elde etmek için olmalıdır." diye de ekledi.

İran dışişleri bakanı ayrıca ABD ve nükleer anlaşmayı imzalayan Avrupalılara bir anlaşmanın "metin ve zamanla oynamayı bırakmaları" ve siyasi iradelerini göstermeleri çağrısında bulundu.

Pazartesi günü erken saatlerde, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi sekreteri Ali Şamkhani attığı bir tweette, Avusturya'nın başkentindeki görüşmelerin ABD'nin tutumuna bağlı olarak bir sonucun açıklanabileceği bir aşamaya geldiğini söyledi.

Şamhani ayrıca, Pazar günü İran başmüzakerecisi Ali Bagheri Kani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve bunun da İran ekibinin gündemine bağlı kalmada zorlu bir zorlukla karşı karşıya olduğu ve Batılı partilerin taahhütlerinden kaçmak için siyasi irade "gösterisi" yapmaya devam ettiği yönündeki görüşünü güçlendirdiğini söyledi.

Bu, Çin'in baş müzakerecisi Wang Qun'un, İran'ın Nisan 2021'de başlayan müzakerelerin "son aşaması" olarak adlandırdığı önceki bir Batı paketine yanıt olarak "son teklif paketini" sunduğunu onaylamasından kısa bir süre sonra geliyor.

Batılı partilerin Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nı (JCPOA) kurtarmak için çok sınırlı zamanları sürdürmeleri nedeniyle, müzakerelerin son turu olması muhtemel görünen sekizinci turun önümüzdeki birkaç hafta içinde sonuç vermesinin bekleniyor.

ABD'nin çekilmesi

Washington 2018'de anlaşmadan tek taraflı olarak vazgeçmiş ve İran'a yürürlükte kalan sert yaptırımlar uygulamıştır. Buna karşılık İran nükleer programını ilerletti ve şu anda uranyumu yüzde 60'a kadar zenginleştirmek için geliştirilmiş santrifüjler kullanıyor. Nükleer programının barışçıl olduğunu sürekli olarak sürdürmektedir.

Bütün taraflar müzakerelerin son haftalarda ilerlediklerinde aynı fikirdeler. Rusya'nın başmüzakerecisi Mikhail Ulyanov Pazar günü attığı bir tweette, İran'sız ABD, Avrupalı ve Çinli temsilcilerle yaptığı görüşme sonrasında "tüm değerlendirmelerin olumlu" olduğunu söyledi.

İran, Washington JCPOA dışında kaldığı sürece ABD ile doğrudan müzakere etmeyi hala reddediyor.

İrlanda dışişleri bakanı Amirabdollahian ile yaptığı görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Ebrahim Raisi ile de bir araya geldi.

Coveney'nin İran Cumhurbaşkanı'nın internet sitesinden yapılan sözlerinde, İran'ın ABD'ye olan güvensizliğini anladığı belirtildi.

İran'ın ABD'nin anlaşmadan bir daha vazgeçmeyeceğine dair garanti taleplerine ve yaptırımların kaldırılmasını doğrulayacak bir döneme atıfta bulunan Yetkili, "İrlanda, anlaşmanın geri getirilebilmesi için mevcut müzakereler kapsamında İran'a gerekli garantilerin verilmesi gerektiğine inanıyor." dedi.

Raisi, "Bu görüşmelerde vurgu yaptığımız şey, yaptırımların gerçekte kaldırılması ve İran ulusunun haklarına saygıılması gerektiğidir." dedi.