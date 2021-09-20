A Milli Takım Yeni Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 3 Yıllık Sözleşmeye İmza Attı!

A Milli Takımının yeni teknik direktörü Alman Hoca Stefan Kuntz’un imza töreninin gerçekleştiği bilgisine ulaşıldı. 3 senelik sözleşmeye imza atarken törende A Milli Futbol Takımı sorumlusu Hamit Altıntop ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de açıklamalar gerçekleştirdi.

Teknik direktörlük görevine getirilen Stefan Kuntz (68) ile 3 senelik sözleşme imzalanması hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

İmza töreninin, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildiği öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Alman teknik adam Stefan Kuntz, önemli açıklamalar gerçekleştirdi ve dikkatleri üzerinde topladı.

Özdemir, Türk futbolu için yeni bir dönemin başladığını belirtirken futbolun doğal akışında kan değişikliğinin her zaman bulunduğunu söyledi. Son zamanlarda yaşanan süreç hakkında Şenol Hoca ile görüşmeler yaptıkları belirtildi. Karşılıklı mutabık kalarak yollarını ayırdıklarını ifade eden Nihat Özdemir, daha sonra değerlendirmeler yaptıklarını ve Stefan Kuntz isminde karar kıldıklarını açıkladı.

Alman teknik adamın kariyeri, disiplini ve anlayışının yanı sıra Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı ile 2 şampiyonluk kazandığı da söylenildi. Yeni kararın, kazanılan başarılar ile Almanya için kayıp ve Türkiye için kazanç olacağı şeklinde ifadeler kullanıldı.

Başkan Özdemir, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Norveç ile yapacakları maçın ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti. Norveç müsabakasında ve kalan 4 maçta tüm Türkiye'yi milli takım etrafında birleşmeye davet ettiğini açıkladı.

A Milli Takımın her şeyin üstünde olduğunu ifade eden Özdemir, “hep birlikte başaracağız” dedi. Bunun yanı sıra 20 sene sonra Dünya Kupası'na katılmayı istedikleri de belirtildi. Yeni teknik direktöre inandıklarını ve güvenliklerini açıklayan Başkan Özdemir, uzun seneler boyunca beraber çalışmak istekleri olduğunu da söyledi.