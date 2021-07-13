Akbank Hesabı Olan Kişilere Uyarı! 31 Temmuz Son Tarih, Uygulama Devam Edecek

Son dakika olarak, yeni bir duyuru daha yapıldı. Temmuz ayında olan ve Akbank sisteminde yaşanan sorunların sebepleri hala bilinmiyor. Hizmet veremeyen Akbank yeni bir duyuru paylaştı. Akbank tarafından yapılan bu değişiklik, birçok kişinin tepkisine sebep olmuştu. Özellikle sosyal medya hesaplarında herkes, Akbank'ın uzun süre hizmet veremediğini söyledi.

Banka müşterilerin gönlünü almak için yeni kampanyalar devreye soktu. Banka mesaj ile de müşterilerine söylediği, 31 Temmuz'a kadar tüm para transferlerini ücretsiz yapacak. Yayınlanan mesaj ile birlikte, ay sonuna kadar eft, havale ve fast işlemleri ücretsiz olacak.

Akbank Ayrıca Kredi Verecek

Bankadan yapılan açıklama sonrasında, uygun faizlerle kredi verileceği ve daha önce onay alamayan kişilerinde bu kredileri alabilecekleri söylendi. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, hemen onay alabileceksiniz. Özellikle banka müşterisi olan kişilere, banka 31 Temmuz'a kadar kredi başvurularında esnek olarak sonuç verecekleri duyurdu.

Akbank Direkt internet bankacılığı üzerinden de başvuru yapabilecek ve başvuru sonucuna göre hemen onay alabileceksiniz. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenler, belirli şartlar dahilinde 36 ay vadeye kadar ve 100.000 TL krediyi banka şubelerine gitmeden hemen hesaplarına atabilecekler.

SMS ile Kredi Başvurusu

Akbank SMS ile kredi kampanyasına devam ediyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmında, Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak 4425 numarasına gönderin. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacaksınız. 5 dakika da kredi sonucu cep telefonunuza gelecektir.

Akbank Müşteri Hesaplarına Ulaşıldığı Haberi Doğru mu?

Akbank'ın yaşadığı bu kesinti sonrasında herkesin aklında hesaplara başkalarının erişip erişemediği olmaktadır. Yapılan açıklamalarda ise, böyle bir şeyin olmadığının defalarca altı çizilmiştir. Akbank sistemi çökmesi ile birlikte, Şube, ATM, Kredi Kartı ve Banka kartı ile işlem yapacaklar, bu işlemlerini o gün içinde yapamamışlardı.