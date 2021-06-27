Erdoğan Duyurmuştu, Bankalar Atağa Geçti, Başlayan Kredi Kampanyaları Duyuruldu, En az 5000 En Fazla 150000 TL Veriliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından yapılan duyuru ile birlikte kamu bankaları ile katılım bankaları kredi kampanyası başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonrasında özellikle Ziraat Bankası başta olmak üzere düşük faizli krediler verilmeye başlanıyor. İhtiyaç Kredisi, Tatil Kredisi, Eşya kredisi ve borç kapatma kredisi olarak 4 kalemde verilecektir. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler, 20000 TL'ye kadar tatil kredisi kullanmak isteyen kişiler, 25000 TL'ye kadar eşya kredisi kullanmak isteyen kişiler, 15000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi kullanmak isteyen kişiler için 150000 TL'ye kadar kredi onayları verilecektir. Bu kredilerin çok yapılmakta ki amacı, asıl borç kapatmak için oluyor. Borç kapatma kredisi alarak diğer tüm bankadaki borçlarımızı kapatıp tek bir, bankada ödeme kolaylığı sağlayabilirsiniz.

Pandemi döneminde daha düşük limitlerle verilen bu kritik yeni normalleşme sonrasında daha yüksek limitlerde de verilmeye başlandı. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, bankalar üzerinden işlem yaparak istedikleri limitlerdeki kredileri ilk taksit ödemesinde de 3 ayı ertelemeli olarak toplamda 36 ay vadeli yapabilecekler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar sonrasında bankaların, birazcık daha, müşterilere odaklı olarak çalışmaları gerektiğini ve yeni kredi paketlerine, bankalara sunacaklarını söylemişti. Vatandaşları için verilecek olan bu krediler ihtiyaç kredisi adı altında verilecek ve kişilerin ihtiyaçlarına göre kullanabileceklerdir. Ziraat Bankası başta olmak üzere, Halkbank VakıfBank, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası, bu kredileri vermektedir. Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası üzerinden kredi onayı almak isteyen kişiler, faizsiz olarak kredileri kullanabilecektir.

Ziraat Bankası Kredi Başvurusu

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişilerin en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kimlik ve gelir belgesiyle birlikte kredi başvurusu yapabilir. Banka üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusu sonrasında sizlere kredi değerlendirilmesi yapılacak ve uygun bir şekilde kredi onayı verilecektir. Onaylanan kredi ile birlikte banka 36 ay vadeye kadar sizlere kredi sunacaktır. Diğer bankadaki olan kredi veya kredi kartı borçlarımız da hesaplanarak borç kapatma kredisi adı altında devlet destekli düşük faiz oranlı kredi kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası Faizsiz Kredi

Ziraat Bankası üzerinden faizsiz kredi kullanmak istiyenler de Ziraat katılım bankası şubelerine giderek buradan kredi başvurusu yapabilir. Ziraat Bankası faizsiz kredileri, bu banka üzerinden kar payı oranlarıyla birlikte vermektedir. Ziraat Bankası faizsiz ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar bu banka üzerinden de şubeler aracılığıyla başvuru yapabilmektedir.

Vakıfbank Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu

Diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. 36 ay vadeye kadar verilecek olan bu kredilerde ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapılmaktadır. Vakıfbank şubelerinden veya Halkbank şubelerinden kimlik ve gelir belgenizi götürerek kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz.