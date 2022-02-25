Erdoğan Duyurdu: Emekli İkramiyesi Zam Oranları Belli Oldu Mu?

Emekli İkramiyesi Zam Oranları Belli Oldu Mu? Emekli vatandaşların dört gözle beklediği bayram ikramiyesi ödemelerine ne kadar zam olacağı konusunda bazı açıklamalara yer verildi. Geçen sene 1.100 TL alan emekli vatandaşların bu yıl için alacağı ikramiye tutarları şimdiden merak ediliyor. Yeni yılla beraber zamlanması beklenen ikramiye tutarının 2.000 TL civarında olacağı şeklindeki açıklamalar emekli vatandaşları sevindirecek cinstendir.

2018 Yılından Beri Ödeniyor

2018 yılından beri Ramazan ve Kurban Bayramlarında emekli vatandaşlara ödenen ikramiye tutarları ilk başladığı sene 1.000 TL olarak ödenmişti. Geçen yıl zam gelen emekli ikramiyesi ücreti zamla beraber 1.100 TL olarak güncellenmişti.

Son zamanlarda artan enflasyon oranları yapılan zamlardan sonra emekli vatandaşların adeta gözü kulağı emekli ikramiyesi tutarlarında kaldı. Maaşlarına bekledikleri zammı alamayan emeklilerin yılda iki sefer aldığı emekli ikramiyesi ücretinde yapılması beklenen zam miktarıyla ilgili çeşitli yorumlarda gelmeye başladı.

Prof. Dr. Cem Kılıç'ın yaptığı açıklamada artan enflasyon ve memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranların baz alındığında emekli ikramiyesi tutarlarına da zammın beklendiğini ifade etti. Asgari emekli maaşı 2.500 TL olarak güncellenmiş ve emekliler artık maaşlarını zamlı olarak almaya başlamıştı.

Cem Kılıç'ın belirttiği gibi artan maaşlar ve giderlerdeki artışlar baz alındığında emekli ikramiyesi ücretlerine de zam yapılacağı yönündeki açıklamaları emekli vatandaşları sevindirdi. Yapılan açıklamaya göre yılda iki sefer alınan emekli ikramiyesinin 2.000 TL olacağı yönündedir. Emekli ikramiyesi en son 1.100 TL olarak ödeniyordu.

Yılda İki Sefer Ödeniyor

İlk defa 2018 yılında ödenen emekli ikramiyesi ücreti Ramazan ve Kurban Bayramları olmak üzere dini bayramlarda ödeniyor. Emekli vatandaşların dört gözle beklediği ikramiye ücretlerine yaklaşan Ramazan ayıda eklenince zam gelme ihtimalide oldukça arttı.

Artan enflasyon, asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılan zamlardan sonra emekli ikramiyesine beklenen zam oranı da emeklileri heyecanlandırdı. Prof. Dr. Cem Kılıç'ın eklediği ifadelerde emekli vatandaşlara ödenecek olan tutarın 2.000 TL olarak güncellenmesi ve bu sene ödenmesi yönündedir. İkramiye tutarı emekli vatandaşları biraz olsun rahatlatıcı yönde etki yapan bir uygulama olarak öne çıkar.