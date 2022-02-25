Emekliye Müjde! Hesabınıza 8000 TL Yatmış Olabilir. Emekli olan kişiler kendi maaş olmuş oldukları banka üzerinden emekli maaşı aracılığı ile 8000 TL'ye kadar avans limiti kullanabiliyor. Özellikle ülkemizdeki kamu bankalarının, emekliler için başlatmış olduğu bu kampanya, şimdi tüm bankalar tarafından yapılmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, kendi bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar için yapmış oldukları nakit avans limitlerin de 8000 TL'ye kadar onay veriyor. Özellikle bu banka üzerinden kredi veya kredi kartı kullanmış olan kişilerin başvurularını hızlı bir şekilde yapabileceklerini söyleyebiliriz.

Emekli olan vatandaşlar, 8000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa başvurularını hızlı bir şekilde yapabileceklerdir. 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullandığınız zaman banka size ayrıca bu parayı başvuru yapmasınız bile açabilir.

Başvuru

Emekli olan vatandaşlar, eğer emekli maaşına, Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden alıyorsa bu bankanın mobil uygulaması veya internet bankacılığı üzerinden başvurularını gerçekleştirerek kredili mevduat hesabı başvurusunda bulunabilir.

Mobil uygulama veya internet bankacılığı üzerinden yapmış olduğunuz başvuru sonucunu hemen öğrenecek, onay almanız durumunda da banka sizin hesabınıza artı para olarak 8000 TL yatıracak. 8000 TL hesabınıza yattıktan sonra bu parayı istediğiniz zaman kullanabilir ve kullandıktan sonra ödemesine başlayabilirsiniz. 8000 TL geri ödemesini isterseniz aylık, isterseniz de 12 ay vadeye bölerek, taksitli nakit avans olarakta kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank'ın resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlar başvurularını, dilerse banka şubelerinden veya bankanın kendi müşteri hizmetleri numarası üzerinden de yapabiliyor.

Emekli maaşını kamu bankalarından değil de özel bankalardan alan vatandaşlar ise başvurularını kendi emekli maaşı almış oldukları banka üzerinden kredili mevduat hesabı olarak yapabiliyor. İnternet bankacılığı internet sitesi ve müşteri hizmetleri haricinde banka şubelerine giderek de kredili mevduat hesabı başvurusunda bulunarak, hesabınıza artı para yükleyebilirsiniz.