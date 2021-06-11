Erdoğan: Dünyanın En Büyük 10 Ekonomisinden Biri Olma Hedefine Ulaşmaya Artık Çok Daha Yakınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yukarı Afrin Barajı açılışı esnasından Türkiye gündemine dair çeşitli açıklamalar yaptı. Pandemiyi ve pandeminin ekonomiye olan etkilerini değerlendiren Erdoğan, "Salgınla birlikte ortaya çıkan küresel kriz ülkemizin önünde ne kadar büyük fırsatlar bulunduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine ulaşmaya artık çok daha yakınız" dedi.

Yukarı Afrin Barajı’nın açılışında, başlatılan içme suyu projesinden de bahseden Erdoğan, projenin hala devam ettiğini belirtti. Halen 18 milyon nüfusa 1.8 milyar metreküp su teminini sağlayarak 90 adet içme suyu projesinin yatırımlarının sürdüğünü söyledi. Erdoğan, "Özellikle sulama yatırımlarında hala kat etmemiz gereken mesafe olduğunu biliyoruz. Ancak şu ana kadar kurduğumuz altyapının ehemmiyetinin de farkındayız. Özellikle GAP bölgesindeki yatırımları hızlı bir şekilde tamamlayarak yaptığımız yatırımların meyvelerini almaya başlayacağız" dedi.

Erdoğan, şu dönemde su tüketiminin çok önem teşkil ettiğini ve dünyanın su yönetimi konusunda yeni bir evreye girmeye başladığını belirtti. Eldeki imkanların olabildiğince en iyi şekilde değerlendirilmekte olduğunu vurguladı.

Açıklamalarının devamında, terör ile mücadele konusuna değinen Erdoğan, mücadeleye kararlı bir şekilde devam edildiğini söyledi. Erdoğan, "Verdiğimiz kararlı mücadeleyle Türkiye'yi terör örgütlerinin ve suç çetelerinin tasallutundan kurtardık. Türkiye darbe girişimi dahil ne yaşarsa yaşasın demokratik hukuk devleti ilkelerine bağlılığından asla taviz vermedi" ifadesini kullandı.

Açıklamalarındaki diğer konu başlıkları şu yönde:

“Ülkemizi kalkındırmak için çok daha fazla kazandıracağız”

"Hizmet eden, hizmet bulur anlayışıyla 81 vilayetimizin tamamına sürekli yeni eserler kazandırarak ülkemizi kalkındırmak için çok daha fazla kazandıracağız. Salgın döneminde sağlık altyapımızın önemine hep birlikte şahit olduk. Türkiye darbe girişimi dahil ne yaşarsa yaşasın demokratik hukuk devleti ilkelerine bağlılığından asla taviz vermedi. Eser ve hizmet siyasetiyle ülkemizi bugünlere getirdik, inşallah geleceğe de aynı şekilde taşıyacağız. Eski Türkiye alışkanlığıyla milletimizin demokratik ve ekonomik kazanımlarına göz dikenlere asla geçit vermeyeceğiz.”

“Kirli gündemlerle ülkemizi eski istikrarsız ve güvensiz günlerine geri döndürmeye çalışanlara itibar etmeyeceğiz”

“İnşallah bundan sonra da milletimizle beraber sahip olduğumuz güven, huzur, refah ikliminin değerini bilerek hedeflerimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz. Kirli gündemlerle ülkemizi eski istikrarsız ve güvensiz günlerine geri döndürmeye çalışanlara itibar etmeden, yönümüz hep geleceğe dönük olarak yolumuza devam edeceğiz.”

“Yapısal reformlarla kalıcı kazanımlar elde edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın"

“Salgınla birlikte ortaya çıkan küresel kriz ülkemizin önünde ne kadar büyük fırsatlar bulunduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine ulaşmaya artık çok daha yakınız. Konjonktürel sıkıntıları yakında geride bırakacağımızdan, yapısal reformlarla kalıcı kazanımlar elde edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."