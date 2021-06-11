Burcu Sedef kimdir? Burcu Sedef ne iş yapıyor?

Moda dünyanın yeni kalbi olarak lanse edilen Burcu Sedef hem güzelliğiyle hem yaptığı işlerle adından söz ettiriyor.

Burcu Sedef kimdir?

Sosyete ve moda dünyası denince akla ilk gelen isimler arasında yer alan Burcu Sedef, İstanbul Beşiktaş'ta mod asektöründe faaliyet gösteriyor.

Başarılı iş kadını aynı zamanda modellistlikte yapıyor.

Kendi ismiyle çıkarttığı markayla kısa sürede ününe ün katan Burcu Sedef, son günleri en çok aranan isimleri arasında yerini aldı.

Kendini modacı olarak lanse eden Burcu Sedef, kendi ismiyle olan ve burjı cosmatics de sahibi.

İstanbul Beşiktaş'ta bebek yokuşunda mağazı her gün tıklım tıklım doluyor.