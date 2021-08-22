Erdem Kaynarca Kimdir, Kaç Yaşında?

1 Ocak 1992 tarihinde hayata gözlerini açan Erdem Kaynarca, Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu olarak hayatına devam etmektedir. İstanbul'da dünyaya gelen ünlü oyuncunun boyu 177 cm, kilosu ise 74’tür. Oğlak burcu olduğu öğrenilen başarılı oyuncunun saç ve göz rengi kahverengidir.

Çocukluk yılları hakkında önemli açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu tam bir kitap kurdu olduğunu ve 6 yaşından beri eline ne geçtiyse okuduğunu anlatmıştır. Lisedeki hayalinin filozof olmak olduğunu açıklayan oyuncu, büyüdüğünde ise Ortadoğu Teknik Üniversitesi Felsefe bölümünden mezun olduğunu belirtmiştir. Daha sonra Kadir Has Üniversitesi tiyatro bölümünü de bitiren ünlü isim, Kalp Atışı isimli televizyon dizisi projesi ile televizyon kariyerine başlamıştır.

Menajerinin kendisini arayıp Kalp Atışı isimli dizide Mehmet karakterine hayat vermesi için kendisinin düşünüldüğünü ifade ettiğini aktaran ünlü oyuncu Erdem Kaynarca, karakteri okuduğunda enteresan bulduğunu söylemiştir. Karakterin sivri dediğimiz tiplerden olduğunu ifade eden oyuncu, televizyon serüvenine bu şekilde bir karakter ile başlamanın kendisini heyecanlandırdığını açıklamıştır.

2017 senesinde Kalp Atışı dizisinde hayat verdiği Mehmet karakteri ile televizyon macerasına başlayan ünlü oyuncu Erdem Kaynarca, daha sonra Gençliğim Eyvah isimli projede Çavi Bozoğlu karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Özverili bir kişiliğe sahip olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, bir şeye karar verdiği zaman ise onu gerçekleştirmek için elinden geleni hatta fazlasını yaptığını belirtmiştir. Set dışındaki zamanlarda ise film izlediğini, tiyatro oyunlarına gittiğini ve bol bol kitap okuduğunu açıklayan ünlü oyuncu, sıkı bir yabancı dizi fanatiği olduğunu da dile getirmiştir.

İnandığı her projede rol ayrımı yapmadan oynayabildiğini ifade eden ünlü isim, tiyatro sahnesinin ise oyuncunun sanatı olduğunu düşündüğünü ifade etmiştir. Bunun yanı sıra 4 yıldır profesyonel olarak modern dans ile uğraştığını ifade eden ünlü isim, dikkatleri üzerinde toplamıştır.