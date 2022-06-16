Erdal Beşikçioğlu'nun Behzat Ç. Müjdesi! Hangi oyuncular olacak

Erdal Beşikçioğlu, dizinin aynı kadro ile devam edeceğini ve yeni sezonun dijital platformda yer alacağını duyurdu. Türk televizyonunun dikkat çekici işlerinden biri olan Behzat Ç. seyirciyle üçüncü kez buluşmak için toparlanıyorlar.

"Bizi Geri Getirmek Zor Değil"

Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, yeni sezonla ilgili güzel haberi magazin muhabirlerine yaptığı açıklamada müjdeyi verdi. Behzat Ç. aynı kadroyla devam edecek olan ünlü oyuncu şunları dile getir, “Dizide küçük bir kadromuz olacak. Bizi ikna etmenin herhangi bir zorluğu yoktur. Metinde yazılanlar sanatçıyı etkilerse oluru vardır. Bu tüm sanatçılar için yeterli olmaktadır"

Behzat Ç. ilk olarak 2010-2013 yılları arasında Star TV'de yayınlanmıştır. TV dışında, 2019'da Blu TV'de yeni sezonuyla izleyicilerle buluşmuştu. Sevilen dizinin yeni bölümleri tekrar Blu TV'de yayınlanacak.

Behzat Ç Dizisi Konusu Nasıldır?

Behzat Ç 1985 yılında polis akademisinden mezun olmuş, ancak arkadaşları mesleğini ilerletirken aldığı cezalar yüzünden aynı pozisyonda kalan ve sadece cinayetle uğraşan bir polis memurudur. Yazılı kanunları görmezden gelmesiyle ünlü Behzat Ç vicdanının sesine göre adalet ilkesini benimser. Bunun dışında, özel hayatında yaşadığı travma da işini doğrudan etkiliyor. İkili bir ilişkide tuhaf ama samimi bir kişilik çizen Behzat, insanlardan şüphe duyar ve hayattaki en önemli şey kızı Berna'dır.

Erdal Beşikçioğlu Kimdir?

Erdal Beşikçioğlu, 5 Ocak 1970 yılında Ankara'da doğdu. Erdal Beşikçioğlu'nun babası Vakıflar Bankası'nın müdürüydü. Babasının tayini ile ilköğretime Ankara'da başladı ve daha sonra Kayseri ve İzmir'de okul hayatına devam etti. Erdal Beşikçioğlu eğitimine İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nde devam etti. Son lise eğitimini Ankara'da tamamladı.

Ayrıca Erdal Beşikçioğlu, Gençlerbirliği Kulübünün efsane Başkanı İlhan Cavcav`ın yeğenidir. Beşikçioğlu, 1989 senesinde Hacettepe Üniversitesi Konservatuarı alanına yerleşti. Konservatuarda okurken "William Gaskill" ile drama alanında workshop çalışmasına katıldı.



Erdal Beşikçioğlu, 1993 yılında Konservatuar'ı bitirdi ve aynı yıl Devlet Tiyatrosu'nda görev almaya başladı. 1995/96 yıllarında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekilliği yaptı. Erdal Beşikçioğlu, oyunculuğa Ankara Devlet Tiyatrosu'nda devam etti. Rol Aldığı Tiyatro Oyunları;



• Salome: Oscar Wilde

• Aşk ve Anlayış: Joe Penhall

• Yer Demir Gök Bakır: Yaşar Kemal

• Şeyh Bedrettin: Orhan Asena

• Bir Ölü Evi: Nazım Hikmet

• Romulus (Büyük Romulus) : Friedrich Dürrenmatt

• Korkut Ata: Turan Oflazoğlu

• Canlı Maymun Lokantası Güngör Dilmen

• Pazartesi Perşembe: Müsahipzade Celal

• Zengin Mutfağı: Vasıf Öngören

• Küçük Prens: Antoine de Saint-Exupéry

• Onikinci Gece: William Shakespeare

• Macbeth: William Shakespeare

• Düşler Yolu: Tennessee Williams

Oynadığı Dizi Ve Filmler

Erdal Beşikçioğlu’ nun rol aldığı filmler de oldukça fazladır. Bu filmler; Adı Efsane, 46 Yok Olan, Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku, Reaksiyon, Leyla ile Mecnun, Madende unutulmayan dizi Behzat Ç. Ayrıca adeta bir fenomen olan Kurtlar Vadisi Filistin daha sonra Bal, Kardelen, Ayrılık, Es-Es dizilerinde oynadı. Efsane vali Recep Yazıcıoğlu’nun hayatını anlatan Vali filminde de Yazıcıoğlu’ nu canlandırdı. Bunların yanı sıra Hayat Var, Barda, Eve Giden Yol Mahmut, Köprü, Seni Çok Özledim, Ödünç Hayat, Körfez Ateşi, Kasırga İnsanları, Mart Kapıdan Baktırır ve Tatlı Hayat’ ta rol aldı.