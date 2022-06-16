Herkes Bu Haberi Bekliyordu, 5000 TL Artık Hesaplara Yatacak!

Milyonlarca vatandaş bu haberi bekliyordu! Nihayet artık hesaplara yatacak. Merakla beklenen haber geldi. Hesaplara 5 bin lira yatacak…

Milyonlarca vatandaş bu haberi bekliyordu ki sonunda haber geldi. Artık hesaplara 5 bin lira yatacak. Gelen son dakika haberine göre bankalar tarafından vatandaşların hesaplarına 5 bin lira yatacak. 3 ayrı banka ardı ardına internet sitelerinden duyuru yaparak 5 bin liralık kredi avantajlarını açıklamış oldu.

Şayet sizler de 5 bin liralık nakit destekten faydalanmak istiyorsanız, Ziraat Bankası, Garanti Bankası ve İşbank’ta hesabınız mevcut ise şubelere gitmeden işlem yapabileceksiniz. Onay verilmesi halinde 5 bin lira tutarlı krediyi hesabınıza aktarabilirsiniz.

Acil nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar, 36 ay vadenin bulunduğu ve 3 ay erteleme fırsatının mevcut olduğu kredi imkanından yararlanabilecek. Her üç banka kendi internet siteleri üzerinden yapmış oldukları açıklamalara göre, 5 bin lira nakit destekten faydalanmak isteyenlerin banka şubelerine gitmeden gelir belgesiz hesaplarına aktarabilecek.

İşbank’a ait İşCep uygulaması kullanılarak 5 bin lira nakit destekten faydalanmak isteyen vatandaşların bu uygulama üzerinden işlem yapmaları gerekir. 36 aylık vade seçeneği ile ilk ödemede 3 aylık ertelemenin bulunduğu kredi anında hesaplara aktarılabilecek. Banka şubelerine gitmeden günün her saatinde bankanın mobil uygulaması kullanılarak işlem yapmak mümkün.

Ziraat Bankası Başvuru İşlemleri

Kamu bankası olarak faaliyette bulunan Ziraat Bankası, mobil uygulama üzerinden işlem yapılarak 5 bin lira tutarlı gelir belgesiz kredi için onay vereceğini bildirdi. Banka hesabının bulunması halinde gelir belgesine gerek kalmadan onay vereceğini duyurdu. Uygun faiz koşulları ile uygulamaya koyulan krediye başvuru için internet şifresi almaları gerekir. Başvurusu işlemlerinin yapılabilmesi için bu şart gerekir.

Garanti Bankası Başvuru İşlemleri

Garanti Bankası’na ait uygulama ile hesap açan vatandaşlar, 5 bin lira tutarındaki krediye mobil uygulamadan başvurabilir. Yapılacak başvuru işlemleri 5 dakika gibi kısa sürede sonuçlanıyor. Onay verilmiş olan tutar anında hesaplara aktarılarak kullanılabilecek. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli kredinden faydalanmak mümkün.