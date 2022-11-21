Enis Arıkan, Rol Arkadaşı Burcu Biricik Hakkında İtirafta Bulundu!

OGM Pictures imzalı olarak Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmakta olan Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesi haftaya yeni bölümünü sergileyecek. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabında bulunan gerçek bir hayat hikayesinden alınan yapım seyirci karşısına 58. yeni bölümü ile çıkacak. 24 Kasım Perşembe akşamında yayınlanacak olan dizi fragmanı ekranda yer aldı ve fragman oldukça dikkat çekti. Nalan, Cana'nın Sedat'tan hamile olduğunu belirtmesi sonrasında hayatına koşmaya başlayacak ve adeta zincirlerinden kurtulmuş gibi hissedecek. Diğer taraftan Hayri ile ilişkisini ilerleten ancak içinde bulunduğu ortamdan kurtulamayan Nalan karakteri Cana'dan öğrendiği bilgiler sonucunda özgürlüğünü ilan edecek.

Nalan, Cana'nın hamileliğini kendi lehine kullanacak ve büyük bir oyun oynamaya başlayacak. Sedat'a eve giderek tokat atan ve tüm ailenin her şeyi bilmesine karşılık bu bilgiyi herkesin kendisinden sakladığını söyleyen Nalan, aslında içten içe bu olanlara sevinecek. Nalan herkese büyük bir oyun oynayarak hayal kırıklığına uğramış gibi yapacak ve akıllı bir hamleye imza atacak. İlerleyen bölümlerde evi terk eden Nalan'ın, sevgilisi Hayri ile mutlu bir hayat yaşayıp yaşayamadığı görülecek. Projenin yeni bölümünün herkesin içinin yağlarını eriteceği tahmin ediliyor.

Ünlü oyuncu Burcu Biricik ise Nalan karakterinin bu dönüşüm ve değişim hallerini oldukça iyi bir şekilde yansıtması sebebiyle sevenlerinden beğeni topladı. Güldüğü zaman delirmiş gibi kahkahalara boğulan ve ağlarken gülen Nalan karakteri yaşadığı duygu karmaşası sebebiyle bu durumu ustalıkla seyirci kitlesine yaşatıyor. Seyirci grubu tarafından heyecanla beklenen dizinin yeni bölümünde yayınlanan fragmanda kısa sahneler yayınlandı. Güçlü oyunculuk performansı ile çok beğenilen Burcu Biricik yeni bölümde sahneleyeceği performansı ile şimdiden övgüler almaya başladı. Diğer taraftan Nalan'ın rol arkadaşı olan Enis Arıkan ise fragmanda gösterilen sahne çekimlerinin o kadar kolay geçmediğini aktardı.

Enis Arıkan dizide Muzaffer isimli karaktere hayat veriyor ve sergilediği oyunculuk performansı ile hayranları karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünde rol arkadaşı olan ve Burcu Biricik tarafından canlandırılan Nalan karakterinin sahnelerine çok ağladığını belirten Enis Arıkan dikkatleri üzerine çekti. Bu sahnelerin çekildiği sırada gözyaşlarını tutamadığını açıklayan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından bir paylaşıma imza attı. Bu sahnelerin çekildiği sırada Burcu Biricik’e çok ağladığını belirten başarılı oyuncu Enes Arıkan seyirci grubunun diziyi izlediği zaman ne demek istediğini anlayacağını söyledi. Bu şekilde dizinin yeni bölümü başlamadan önden tüyo veren ünlü isim açıklamaları ile merak konusu oldu.

Enis Arıkan oldukça sarsıcı ve çok etkiliydi sahnelerin gelişini haber verdi ve sette yaşanan çekimlerin zorluğu sırasında rol arkadaşına ağladığını belirtti. Dizinin yeni bölümünde oyuncunun oldukça çeşitli sahnelerde zorlu performanslar sergilediği anlaşılırken yeni bölüm ise merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Ünlü oyuncu Enes Arıkan'ın sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım sonrasında dizide hangi olayların yaşanacağı tartışma konusu oldu.