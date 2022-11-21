22 Kasım 2022 Günlük Burç Yorumları! Tüm Burçlar

Koç burcu 22 Kasım 2022 tarihinde bir kariyer hayatlarıyla ilgili bir sınamadan geçebilir ve bazı yeni adımlar atma durumunda kalabilir. Onlar için Salı gününde tavsiye edilen durum kapasitelerini gösterdikleri sürece endişelenmemeleri olacaktır. İş hayatlarının yanı sıra özel hayatlarında da test edilen koç burçları bu defa kendi bakış açılarını savunma durumunda kalabilir.

Boğa burcu 22 Kasım 2022 tarihinde duygularını zapt etmekte zorlanabilir ve bazı duygularının kontrolsüz bir şekilde su yüzeyine çıktığını görebilir. Öfkelerinin ani bir hareket ile tetiklenmesine izin vermemeleri gereken burç sahipleri, aksi takdirde etraflarında bulunan insanları kışkırtacaktır. Boğa burçları için tavsiye edilen durum sakinliklerini tekrardan yakalamaları ve bir denge bulmaları olacaktır.

İkizler burcu 22 Kasım 2022 tarihinde karşı karşıya geldikleri günlük problemler ile boğuşacak ve bu problemleri çözmeye çalışacaktır. İkizler burçları için yeni günde tavsiye edilen durum dayanıklı olmaları ve bakış açılarını değiştirmeleri olacaktır. Aksi takdirde ikizler burçları sürekli bir başarısızlık hissi duyabilir ve bundan rahatsız olabilir.

Yengeç burcu 22 Kasım 2022 tarihinde sabırlarını zorlayacak durumlarıyla karşı karşıya gelebilir ve bu durum onların kendi kapasitelerinden şüphe etmeleri ile son bulabilir. Unutulmaması gereken konu Yengeç burçları için koşulları değiştirmek adına gerekli olan güce sahip olmalarıdır. İş hayatlarında da güçlükle karşılaşabilecek olan burç sahipleri kontrollerini kaybetmeden çalıştıkları durumda başarıya ulaşacaktır.

Aslan burcu 22 Kasım 2022 tarihinde sırtlarına yüklemiş oldukları bir dolu sorun sebebiyle üzüntü yaşayabilir ve bunları birer birer azaltmaya çalışabilir. Burç sahipleri bu problemleri azaltmaya başlamadıkları durumda sorunların daha da büyüdüğünü görecektir. Özel ve mesleki sorunlar ile aynı anda çok fazla enerji harcamadan başa çıkmak için bir strateji geliştirmeleri gereken aslan burçları hareketli bir gün geçirecektir.

Başak burcu 22 Kasım 2022 tarihinde yaptıkları her işten verim alabilir ve bu durum yakın çevreleri tarafından fark edilebilir. Zekalarını ve fiziksel enerjilerini takım çalışmalarına yönlendirecek olan burç sahipleri ikili ilişkilerinde de verimli ve uyumlu bir şekilde ilerleme kat edecektir.

Terazi burcu 22 Kasım 2022 tarihinde herkes ve son derece iyi anlaştığını görebilir ve bu durum onların günlük hayatının keyifli bir şekilde geçtiğini gözler önüne serebilir. Pozitif enerji ile dolu olan burç sahipleri günlük hayatın stresinden uzaklaşacak ve rahatlayacaktır.

Akrep burcu 22 Kasım 2022 tarihinde alışık oldukları problem çözme yöntemlerini bir tarafa bakıp yeni yollar deneyebilir. Onlar için Salı gününde tavsiye edilen durum yeni ve farklı yaklaşım yolları aramaları olacaktır. Karşılaştıkları engellerde akrep burçları kendilerine yardım edecek bir arkadaş bulursa bu durum onların faydasını olacaktır.

Yay burcu 2 Kasım 2022 tarihinde bir süredir aradıkları iç huzura sonunda kavuştuklarını hissedebilir ve bu sebeple bir rahatlama yaşayabilir. İçlerinde hissettikleri bu gücün dış dünyalarına da yansıdığını gören burç sahipleri güvenilir ve sağlam bir insan izlenimi ortaya koyacaktır. Bu durumdan etkilenen ve yay burçlarının özel hayatlarında bulunan kişiler burç sahiplerinden yardım isteyebilir.