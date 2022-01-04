Enis Arıkan Kaç Yaşında? Doğum Gününde Esprili Paylaşım!

Kanal D ekranlarında seyirci kitlesi karşısına çıkan Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesinde Muzaffer adındaki karaktere hayat veren ünlü oyuncu Enis Arıkan, iki defa koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Daha sonra karantinaya giren oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduk çeşitli paylaşımlar ile de takipçilerine bilgi paylaşımında bulunmaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz Ağustos ayında da koranavirüsü atlatmış ve bir dönem karantinada kalmıştı. 2 defa aynı şeyleri yaşayan oyuncu doğum gününü de sosyal medya hesabı üzerine yapmış olduğu paylaşım ile kutlamayı ihmal etmedi. 3 Ocak doğumlu olduğu bilinen ünlü isim, doğum günü pastaları ile bir poz verdi.

Yapmış olduğu paylaşımın altına “Hoşgeldin 33” şekilde esprili bir yazı yazan başarılı oyuncu Enis Arıkan, Aslında 39 yaşına bastı ve doğum yılı ile merak konusu oldu.

Sosyal medya hesabından yapmış olduğu doğum günü paylaşımının altına Bensu Soral, Eda Ece, Pınar Altuğ ve Seda Sayan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim yorum yaptı ve ünlü oyuncunun doğum gününü kutladı. Yapılan paylaşımın altına Camdaki Kız dizisinde kız kardeşi olan Selen isimli karaktere hayat veren ünlü isim Sema Ergeç de bir yazı yazdı ve dikkatleri üzerinde topladı. “İyi ki doğdun dünyanın en tatlı insanı” şeklinde bir yazı yazan başarılı oyuncu Selma Ergeç, çok sayıda beğeni aldı.

Son dönemde, Kanal D dizisi olan ve ikinci sezonu ile izleyici karşısına çıkan Camdaki Kız’da rol alan ve Muzaffer isimli karaktere hayat veren yetenekli isim Enis Arıkan, Şubat ayında da Şükrü Özyıldız, Serenay Sarıkaya ve Ezgi Mola ile birlikte sahne aldığı Alice Müzikali ile tekrardan hayranları karşısına gelecek. Daha önce Alice müzikali hakkında bir sosyal medya paylaşım gerçekleştiren ünlü oyuncu, pandemi nedeniyle gösterinin sahnelenmesine ara verildiğini belirtmiş ve müzikali çok özlediğimiz açıklamıştı.