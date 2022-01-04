Karaciğeri ve Akciğeri Koruyan Besinler Nelerdir?

Kekik, brüksel lahanası, sarımsak, keçiboynuzu, tere ve brokoli tüketiminin akciğerin kendini yenileyebilmesi için gerekli olduğu konusuna vurguda bulunan Diyetisyen Betül Yurdakul önemli açıklamalar gerçekleşti. Akciğerin yanı sıra karaciğer sağlığı için yeşil çay, sarımsak, zerdeçal, enginar, pancar, zencefil ve koyu yeşil yapraklı sebzelerin tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

Sağlıklı bir vücut için her besin grubundan yiyeceklere yer verilmesi gerektiğini söyleyen Diyetisyen Betül Yurdakul hangi organa hangi besinin iyi geldiğini açıkladı.

Karaciğerin vücutta doğal detoks işlevi gördüğünü ifade eden başarılı Diyetisyen Betül Yurdakul, besinlerle beraber alınan mineral ve vitaminlerin emilmesinin vücutta bulunan zararlı maddelerin temizlenmesi gibi hayati görevlerinin bulunduğunu da söyledi.

Aşırı yağlı gıdaların ve alkol kullanımının karaciğer yağlanması, siroz ve hepatit gibi karaciğer hastalıklarına yol açabileceğini ifade eden Diyetisyen Betül Yurdakul, karaciğer sağlığında dikkat edilmesi gereken ilk adımın tüketilen gıdaların dikkatli bir şekilde seçilmesi gerektiği olduğunu söyledi ve dengeli beslenme programının önemine dikkat çekti.

Doğru besinlerin karaciğeri antioksidan etkileri ile koruduğu ve temizlediği belirtilirken karaciğere iyi gelen besinler de yeşil çay, sarımsak, enginar, pancar, koyu yeşil yapraklı sebzeler, zencefil ve zerdeçal olarak açıklandı. Solunum sisteminin en önemli organları arasında bulunan akciğerin kendini temizleyebilmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Yurdakul, akciğerin kendini yenileyebilmesi için brüksel lahanası, kekik, brokoli, sarımsak ve keçiboynuzunun tüketilmesi gerektiğini önerdi.

Bunun yanı sıra DHA içeren yiyecekler ile birlikte dikkat sorunları, odaklanamama, yorgunluk, sinirlilik ve ruh hali değişimleri gibi şikayetlerin ortadan kalkabileceği de ifade edildi. Beyin sağlığı için yaban mersini, somon, ceviz, yumurta ve kahvenin tüketilmesi gerektiğini belirtti. Kemik erimesinden korunmak için ise kereviz, süt ve bamyanın sofralardan eksik olmaması gerektiğini anlattı.