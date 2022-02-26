Evlilik Hakkında Her Şey: Efe ile Azra Aşkı Geliyor!

Uzun bir süredir Fox TV dizilerinde kariyer hayatına devam eden başarılı oyuncu Barış Kılıç yeni projesi ile adından söz ettirmişti. Barış Kılıç bir süre önce Yasak Elma dizisinde rol almış fakat daha sonra senaryo sebebiyle söz konusu diziye veda etmişti. Daha sonra tekrardan projeye geri dönüş yapan ünlü oyuncu, Yasak Elma'nın 4. sezon sonunda ise diziye tamamen veda ederek izleyici kitlesi ile vedalaşmıştı.

Dizi hayranlarının aklından ise Barış Kılıç tarafından hayat verilen Kaya karakteri bir an olsun bile çıkmadı. Şahika'nın abisi ve Ender'in sevgilisi olarak izleyici ile buluşan Kaya karakteri, Yasak Elma dizisinde sergilediği performans ile izleyici kitlesinin kalbini çalmıştı.

Dizi hayranları ünlü oyuncu Barış Kaya’yı tekrardan Yasak Elma dizisinde görmek istediklerini belirtti ve konu hakkında çeşitli sosyal medya paylaşımları gerçekleşti. Diğer taraftan ünlü oyuncu Yasak Elma yerine Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde performans sergilemeyi tercih etti ve açıklanan bu karar magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Efe Avcı isimli karaktere hayat vererek izleyici karşısına çıkacak olan oyuncu merak ve heyecan içerisinde bekleniyor.

Salı akşamlarında ekranlarda yer alan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Efe ile Azra'nın ilk karşılaşmasının sert olacağı şeklinde yorumlar yapıldı. Efe karakteri kendine oldukça güvenli bir duruş sergilerken iki avukat bir dava üzerinde karşılıklı çalışacak. Diğer taraftan Efe, Azra’ya tehdit dolu sözler sarf ederken bu durum da izleyici kitlesinin sinirlerini bozacak.

Fakat büyük aşkların büyük kavgalar ile başladığı biliniyor ve ikilinin arasında yaşanacak olanlar merak içerisinde bekleniyor. Barış Kılıç son haftalarda izlenme oranlarında düşüş yaşayan diziye kurtarıcı rolüyle dahil oldu. Oyuncunun 21. bölüm tarihi itibari ile hikayenin değişmesine sebep olacağı şeklinde yorumlar yapılıyor.