Emekli Olanlar Mutlu Olacak: Bankalara Koşarak Gidiyorlar, Son Dakika 10.000 TL Ödeme Geliyor

Emekli olan kişiler bankalar üzerinden 10 bin TL'ye kadar ödeme alabilecek.Emekli vatandaşlar için hem kamu bankaları Hem de özel bankalar yardımcı olacak.

Nakit ihtiyacı olan emekliler için yapılan son dakika kampanyasında 10.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli nakit kredi kullanılacak. ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar emekli olması durumunda banka şubelerine giderek 10.000 TL'ye kadar ödeme alabilecekler.

Emekli olan vatandaşlar için yapılan yeni Kredi kampanyalarında 10.000 TL nakit kullanmak isteyen vatandaşlar emekli maaşı almış oldukları banka şubeleri üzerinden 36 ay vadeye kadar ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli kredi kullanabilecektir. Emekli ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsa kendi maaş almış olduğu banka üzerinden mobil uygulama aracılığı ile kredi başvurusu yapabilir ve gelir belgesiz nakit kredi kullanabilir.

Ziraat bankası ve diğer kamu bankaları

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar 65 yaş ve 75 yaş arasında ise banka şubelerine giderek yüksek limitli ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kullanabilecektir. acil nakit ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar 5 dakika içerisinde Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden almış oldukları kredi başvurusu ile birlikte Kredi sonucunu hemen görebilecektir. kamu bankaları olan Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank emekli olan vatandaşlara düşük faiz oranları ile nakit kredi kullandırmaktadır.

Nakit Kredi Veren Özel Bankalar

Emekli olan vatandaşlar için kredi başvurusu yapacak olan kişiler Eğer özel bankalar üzerinden nakit kredi kullanmak istiyorsa bu bankalardan emekli maaşı alması gerekmektedir. ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar Akbank Denizbank Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası'nın yapmış olduğu emekli kredisi kampanyasına katılarak 15.000 TL ve üzerinde nakit kredi kullanılabilecektir.

36 ay vadeye kadar verilecek bu krediler de banka ilk taksit ödemesinde 45 gün 55 gün 75 gün ve 90 gün erteleme imkanı sizlere sunmaktadır. 15.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız ve banka şubelerine gidecek zamanın az ise başvuru yapmak için bankanın resmi internet sitesine girebilir ve buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.