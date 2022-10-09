Leyla ile Ömer’in Mutlu Günleri Kısa Sürdü

Eylül ayının gelmesi ile birlikte birçok televizyon ekranında farklı farklı diziler sunulmaya başlandı. Henüz 18. bölümü ekranlara verilen ve TRT 1’in beğenilen diziler arasında yer alan kasaba doktorunda ise büyük gelişmeler yaşanıyor. 7 Ekim Cuma akşamı ise 19. bölüm ekrana gelecek. Başladığı günden bu yana yayınlanan her bölümü merakla izlenen kasaba doktoru dizisinde Leyla ile Ömer’in mutlu günleri artık geride kaldı.

Kasaba Doktoru 19. Bölümde Yaşanan Acılar

TRT 1 yapımı olan kasaba doktorunda bu hafta 19. bölüm Cuma akşamı TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak. 19. bölümde Ömer annesinin vefat acısını yaşarken bir yandan Yalçın’ın söylediği bir şey aklına düşer ve bu çok yakınında bulunan hainin izini sürmeye karar verir. Hastaneye ise bir vaka gelir ve Mine’nin Hakan hakkındaki düşünceleri bir anda değişir.

Çocuk esirgeme Kurumu’na giden Mine ise Zeynep’in çok büyük tepkisiyle karşılaşır ve Neslihan’dan yardım isteyerek çare arar. Yalçın ise Neslihan’ın Erol’a karşı kötü bir plan içerisinde olduğunu seziyor. Bu kötü planlar hem Yalçın hem de Hakan’ın varlığını çok büyük oranda tehlikeye sokacaktır.

İletişimleri Sarsıldı!

Ömer ise Leyla’nın Mediha’nın dosyasını çok önceden beri bilgisinde olduğunu öğrenince aralarındaki tüm iletişim de sarsılmış olur. Leyla ise Ömer’in her hareketinde aralarındaki bağların koptuğunu iyiden iyi hissediyor. Artık Leyla ve Ömer’in mutlu günleri geride kalmıştır. Aralarındaki bu bağ kopukluğunu konuşmak ve bir an önce içindekilere haykırmak için fırsat kollamaktadırlar. Leyla ve Ömer aralarındaki bu kötü ilişkiyi etkileyecek olan o büyük konuşma gününe hazırlanmaktalar. Hakan ve Mine için hazırlanan duruşma günü artık çok yakındadır. Kasaba doktorunun 19. bölümü TRT 1 ekranlarında Cuma günü akşam saatlerinde izleyenlerle buluşturulacak.