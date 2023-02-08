Dilediğiniz ödeme seçenekleriyle 1.79 faiz oranları ile 25.000 TL ihtiyaç kredisi, Ziraat Bankası tarafından duyuruldu

Ziraat Bankası yapmış olduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında 25000 TL'ye kadar 36 ay vadeli, sizlere 1.79 faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemesi vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası, kendi resmi internet sitesi üzerinden bireysel ihtiyaç kredisi olarak kullanabileceğiniz bu kampanyalarda 36 ay vadeye kadar uzun vadelerde ödeme tablosu oluşturarak, 25000 TL kredi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası kredi politikalarına uygun olmanız durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bu kampanyalarda, kredi kullanacak olan kişilere 1.79 faiz oranlarıyla birlikte ödeme gerçekleştiriliyor.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi başvurusunda uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor. Kredi başvurusu yapmak istiyorsunuz, banka müşterisi olmanız durumunda, Ziraat Mobil uygulaması üzerinden masrafsız kredi kullanabilir veya en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kimlik ve gelir belgesiyle birlikte ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.

Ziraat Bankası 1.79 faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanacak olan vatandaşları aynı zamanda, websitesi üzerinden internet şubesi üzerinden ATM üzerinden ve çağrı merkezi üzerinden de ihtiyaç kredisi alabilmektedir.

Ziraat Bankası Kredi Ödemesi

25000 TL ihtiyaç kredisi, kullanmanız durumunda 36 ay vadeli 1.79 faiz oranları ile birlikte 977 TL geri ödemesi yapılmaktadır.

25000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların 24 ay vadeli kredi almaları durumunda ise yine 1.79 faiz oranlarından yararlanarak aylık taksit tutarı 1303 TL olacaktır.

12 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden kredi almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirmeleri halinde ihtiyaç kredisi ödemeleri aylık taksiti 2303 TL olacaktır.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek, kredi kullanacak olan vatandaşlara aynı zamanda ihtiyaç kredisi ödemeleri haricinde borç kapatma kredileri, emekli kredileri ve ipotekli krediler gibi krediler de ödenmektedir.