En düşük emekli maaşı alanlara 9000 TL ödeme yapılacak! Başvurular internetten hemen yapılıyor

Emekli maaş alan vatandaşlar için 9.000 TL'ye kadar ödeme yapılmaktadır. En düşük emekli maaşını alan vatandaşlar da 9.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden 9.000 TL'ye kadar ödeme yapmak isteyen vatandaşlar, şartlara uygun olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi olarak bu 9000 TL ödemeleri alabilir veya banka hesabınızın olması durumunda maaş müşterisi olmuş olduğunuz banka üzerinden kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak ödeme alabilirsiniz.

9000 TL ödeme almak isteyen vatandaşların emekli maaş almaları şarttır. Emekli maaş hesabınız üzerinden işlemleriniz yapılacak ve en düşük emekli maaşı alan vatandaşlar bile 9000 TL'ye kadar ödemeleri kendi hesaplarına yatırabilecekler.

VAKIFBANK

Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden 9000 TL ödeme almak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için Vakıfbank'ın resmi internet sitesi üzerinden işlem yapabiliyor. Vakıfbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan işlem sonucu sonrasında 3 ay ertelemeli kredi kullanmanız mümkündür.

Vakıfbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara kredi imkanından faydalanabilmeleri için ayrıca banka şubeleri üzerinden ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden de destek veriliyor. Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan kişiler, 5 dakika içerisinde sonuç öğrenebilir.

ZİRAAT BANKASI

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde işlem yapabilecek ve nakit kredi imkanından internet bankacılığı uygulamasını cep telefonunuza indirdikten sonra yapabileceksiniz. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç veriyor. Ziraat Bankası Emekli Kredisi Kampanyası adı altında başlatılan bu kredi kampanyasında özellikle 9000 TL kullanacak olan kişilerden gelir belgesi istenmeyecek.