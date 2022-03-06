Akbank düşük faizli nakit desteği başlattı! Akbank'tan haber son dakika geldi, 20.000 TL ödeme

Bankalar üzerinden nakit kampanyasına başvuru yapacak olan vatandaşların en çok tercih etmiş olduğu banka olan Akbank, 20.000 TL'ye kadar acil ihtiyaçlarınız için kredi vermeye devam etmektedir. Akbank'ın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan son dakika haberine göre kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak artık gelir belgesiz 20.000 TL kredi kullanabilecek. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar kredi notu 1400 ve üzerinde olması durumunda akbank'ın başlatmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak hızlı bir şekilde kredi onayı alabilecek.

Akbank üzerinden 20.000 TL başvuru nasıl yapılır?

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar 20.000 TL nakit kredi kullanmaları durumunda 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri istedikleri zaman kullanabilir. Acil nakit ihtiyacınızın olması durumunda 20.000 TL üzerinde kredi başvurusu da akbank'ın internet sitesi üzerinden ve SMS ile başvurularını gerçekleştirerek yapabilirsiniz.

Akbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında cep telefonu üzerinden mesaj atarak Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar 10 dakika içerisinde Bankadan gelen sonuç ile birlikte hızlı bir şekilde Kredi sonucunu görebilir.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar Kredi yazıp boşluk bırakıp kimlik numarasını 4425 numarasına göndererek başvurularında gerçekleştirebilir ve 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu hemen öğrenebilir.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunduktan sonra banka şubelerine giderek işlem yapacak olan kişiler kredi işlemleri için sadece kimlikleri ile birlikte şubelere gitmesi yeterli olacaktır.

Akbank üzerinden başlatılan bu kampanyaya katılacak olan vatandaşların banka hesapları olması durumunda Akbank direkt'e uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunu yapabilir ve mobil uygulama üzerinden kullanacakları kredi için şubelere gitmeden kendi hesaplarına yatırabilir.