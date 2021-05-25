Eminönü'nde Akıl Almaz Cinayet! Küçük Kızı Denize Atmaya Çalıştı

İstanbul Eminönü’nde meydana gelen olayda akıl almaz cinayet güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı. Sahil kenarında bir kız çocuğunu kucağına alan Serkan A. isimli şahsın küçük kızı denize atmaya yeltendiği kameralara yansıyan bir görüntü oldu. Kızı denize atmaya çalışan Serkan A., daha sonra kendisine bakmakta olan inşaat işçisi Ahmet Uzun'a yumruk attı. Uzun’a yumruk attıktan sonra genç adam denize düştü ve Serkan A. isimli saldırganın işlemiş olduğu cinayet kayıt altına alındı. Ahmet Uzun, kafasına betona çarparak denize düştü ve olay yerinde can verdi.

İstanbul Eminönü'nde yaşanan olayda akli dengesinin bozuk olduğu iddia edilen bir şahıs sahilde oturmakta olan inşaat işçisi Ahmet Uzun’a yumruk attıktan sonra denize atarak öldürdü. Güvenlik kameraları Eminönü'nde meydana gelen dehşet anlarını saniye saniye kayıt altına aldı. Korkunç olay geçen Nisan ayında Eminönü Şehir Hatları Eminönü Vapur İskelesi yanında meydana gelmişti. Akli dengesi bozuk olduğu öne sürülen saldırgan, kız çocuğunun çırpınışları üzerine bu hedefinden vazgeçmiş ardından kendisini seyreden 38 yaşındaki inşaat işçisi Ahmet Uzun'a yönelmişti.

Kendisine bakmakta olan Uzun'a yumruk atan saldırgan, genç adamın denize düşerek hayatını kaybetmesine sebep oldu. İstanbul'un göbeğinde yaşanan korkunç cinayet güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı ve betonda oturup Uzun'a ilk olarak yumruk atan zanlı daha sonra genç adamı denize attı ve başına betona çarpıp hayatını kaybeden adamın ölümünü izledi.

Konu ile ilgili olarak Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olan ekipler güvenlik kayıtlarını inceleme altına aldı ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Yapılan incelemeler sonrasında şahsın kimliği ile yeri tespit edildi ve şahıs gözaltına alındı. Ahmet Uzun’u denize atarak feci bir şekilde ölümüne sebep olan katil zanlısı, emniyette ifade işlemlerinin tamamlanması sonrasında mahkemeye çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine gitti.