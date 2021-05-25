Devlet Bahçeli Süleyman Soylu’ya Destekte Bulundu

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, önemli açıklamalarda bulundu ve hiç kimsenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onurlu komuta heyetine çamur atamayacağını ifade etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yalnız olmadığı MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından ifade edildi ve konunun devletin saygınlığı ile bekası olduğu açıklandı. Bahçeli, “Herkes yerine bilmek zorundadır” şeklinde ifadeler kullandı ve herkesin ağzından çıkanlara dikkat etmekle mükellef olduğu söylenildi. Geçekleşen konuşmada Türkiye'nin gündeminin iftiralar ile ele alınamayacağı ve videolar ile rehin alınamayacağı açıklandı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin güncel olaylar hakkında yapmış olduğu önemli açıklamalar haberimizin devamında yer almaktadır.

Partisinin grup toplantısında konuşmalar yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bin yıldır varlığımızı sürdürdüğümüz ve üzerinde yaşadığımız bu toprakların tarihinin hiçbir döneminde sükunet olmadığının farkında olduğunu söyledi. Bahçeli, bilek güreşlerine eklemlenen hükümranlık ve hakimiyet mücadelelerinin üzerinde olduğumuzu söyledi ve sıcak soğuk ya da gerilimi dinamiklerinin ağırlık merkezi olduğumuzu ifade etti. Dünyanın gözünün üzerimizde olduğunu söyleyen MHP lideri Devlet Bahçeli, medeniyetlerin kavşak noktasında yer almanın avantajları olduğu kadar dezavantajlarını da görmek zorunda olduğumuzu ifade etti.

Her zaman resmin büyüğüne odaklanılması gerektiğini ifade eden Bahçeli, maşayı değil tutan ve tutturan elleri görmeliyiz, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi olarak hâdiselerin akışkanlığını ve hayatın akışını milliyetçiliğin ilkeleri ile demokrasi ve hukuk ile okumalıyız, şeklinde açıklamalar yapıldı. Etik hassasiyetlere uyacaksak tutarlı olacaksak farklı bir seçenek olmadığını bilmeliyiz, denildi. Bahçeli, onun bunun dolduruşuna gelerek siyaset yapmadıklarını ve bundan sonra da kimsenin beklememesi gerektiğini söyledi. Korkuya hiçbir zaman rehin düşünmediklerini ifade eden Devlet Bahçeli, ülkeyi yakın markaja alarak karanlık operasyonların hedef ülkesi haline getirmek adına ellerini oluşturanlara taviz veremeyiz, şeklinde ifadeler kullandı.