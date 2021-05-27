Emel Müftüoğlu'nun Pişman Olduğu Klip Hangisi?

Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu, özel hayatı ve işi hakkında özel açıklamalarda bulundu. 1994 senesinde çektiği “Korkuyorum” isimli klip hakkında açıklamalar yapan ünlü şarkıcı, “Şimdiki aklım olsa o klibi çekmezdim” şeklinde ifadeler kullandı ve yapmış olduğu bu açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti. Armağan Çağlayan'ın YouTube'daki kanalına konuk olarak katılan şarkıcı, müzik kariyerinin ilk senelerinden bugüne kadar karşılaştığı zorlukları da dile getirdi.

59 yaşında olan Emel Müftüoğlu 1985 Caddebostan Maksim Güneş gazetesi yarışmasını kazandığını, kendisinin İzmir'de yaşadığını fakat yarışmanın ise İstanbul'da olduğunu anlattı. Sık sık İzmir İstanbul arası gidip geldiğini ifade eden Emel Müftüoğlu, yarışmanın sponsoru olan Fahrettin Aslan'dan randevu olduğunu açıkladı.

İlk eşi Oğuz Müftüoğlu ile ise konservatuvarda okurken tanıştığını açıklayan ünlü şarkıcı, biraz evden kaçmak için evlendiğini fakat en büyük şansının Oğuz Müftüoğlu olduğunu söyledi. Bir kez daha evlenecek olsa yine Oğuz ile olacağını söyleyen şarkıcı tekrar çocuk doğuracak olsa da yine Oğuz ile olacağını açıkladı.

İstanbul'a taşındığı zaman ise olaylı dönemleri olduğunu ifade eden Emel Müftüoğlu, eşinin kendisini karakoldan aldığını itiraf etti. Babasının ise bu olayları hiç yüzüne söylemediğini fakat arkadaşlarına anlattığı zaman kızının erkek olsaydı komando olacağını anlattığını söyledi. Küçüklük yıllarında askerlerin tırmandığı tarzan merdivenleri ve İtalyan çukurlarının hepsini yaptığını ifade eden ünlü şarkıcı, gerçekten de komando gibi bir çocuk olduğunu açıkladı.

Şarkıcı “Korkuyorum” isimli klipteki çekimde ise erkek rol arkadaşı gelmediği zaman yönetmenin, erkek rol arkadaşı yerine İlknur Bozkurt'un oynamasını istediğini anlattı. Klipte bir sandalın ortasında iki kadının yanak yanağa ve el ele çekmiş olduğu klibi şimdiki aklı olsaydı çekmeyeceğini itiraf etti. Yönetmene yanlış anlaşılacağını söyleyen Müftüoğlu, yönetmenin ise “Anlaşılsın, o işi patlatacak” dediğini söyledi.